美22歲饒舌歌手掃射國慶巡遊 穿女裝匿屋頂開逾70槍 芝加哥市郊6死36傷

事發於早上約10時14分的海蘭帕克市中央大街，當時巡遊已進行了四分之三，一名槍手利用巷內梯子爬上商店屋頂向人群開槍。當時街上聚集大批扶老攜幼觀看巡遊的民眾，他們聞槍聲後四散逃命，現場一片狼藉，四處散落椅子、嬰兒車、汽球及個人物品。

倖存者塞兒子入垃圾桶保命

33歲的馬丁內斯-比森西奧與9歲女兒尼娜正觀看巡遊，她聽到連串啪啪的爆裂聲，以為是放煙花，「但當我轉向右邊時，抬頭看到一個人朝我們開槍，他站在化妝品店大樓的頂部，向下瞄準槍擊人群」。另一目擊者亞歷山大聽到槍聲後，立即抱起兒子逃命，「我跑到一棟大廈後面，把兒子塞進垃圾桶內，讓他和他的狗待在裏面，然後我回去現場尋找其他家人」。

槍擊案中5人當場死亡，1人送院後不治，另有30多人受傷。海蘭帕克醫院接收了25名傷者，該院醫生稱，傷者年齡介乎8歲至85歲，當中有4至5名兒童。

MV充斥暴力 暗示策劃血案

槍手犯案後逃去，警方在現場發現一支步槍，逾百執法人員隨即展開搜捕，其後在北芝加哥一條公路上發現疑犯的車，經短暫追截後，於傍晚6時30分宣布拘捕疑犯。聯邦調查局（FBI）發放的通緝海報稱，白人疑犯克里莫身材瘦削，臉至頸有紋身。這張相片與名叫博比-克里莫（Bobby Crimo）的社交平台相片脗合，他是芝加哥地區一名饒舌歌手，以Awake the Rapper之名在YouTube上載其音樂影片（MV），網上電影資料庫IMDB形容克里莫是「hip-hop奇才」。克里莫在家中三個孩子中排第二，有意大利血統，自11歲開始上載音樂作品到網絡，但到2016年歌曲才獲關注。據其facebook簡介，他父親是餐廳老闆，2020年曾競逐海蘭帕克市長。

克里莫發表的MV充斥暴力畫面，去年10月的歌曲Are You Awake更被指暗示策劃「他無力阻止且攸關生死」的行動，影片可見一幅描繪一名男子持步槍瞄準另一人的圖畫，並有一張刺殺前總統甘迺迪的兇手剪報，以及一名受害者中槍渾身是血的畫面。名為 《玩具兵》的影片則播出一幅繪畫一名持槍男子臉朝下倒在血泊的圖畫，四周是拔槍的警察。

警指槍手單獨行動 無關種族宗教因素

美國警方昨稱，相信克里莫為這次槍擊已籌備數周，行兇所用槍枝是合法購得，其車上還有另一把步槍和其他武器，而他作案時開了70多槍，並身穿女裝，以便遮掩臉部刺青並在開槍後混入逃跑的人群中。警方又指，克里莫是單獨行動，看來屬隨機行為，並非出於種族或宗教動機。

總統拜登伉儷周一發表聲明，自言對國慶日再次發生給美國社區帶來悲痛的槍擊暴力事件感到震驚。他在聲明提到最近簽署近30年來首個兩黨合作的槍管改革法案，但認為需要做得更多，強調不會放棄對抗槍械暴力氾濫問題。

（華盛頓郵報/霍士新聞/路透社/衛報）