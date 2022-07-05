斯里蘭卡汽油庫存不足一日 交通瀕癱

下批兩周後才到 汽車排長龍輪油

斯里蘭卡因外匯儲備短缺，無法入口包括燃料、食物和藥物等必需品。政府上周已禁民用車輛入油兩周直至7月10日，以供列車和巴士等必要服務的車輛使用。維杰塞克拉周日稱，全國只有12,744噸柴油和4061噸汽油儲量，該汽油儲量低於一天消耗量，下批汽油預計7月22日至23日才付運，下一批柴油則預計本周末運抵，但政府不夠錢支付計劃入口燃料和原油的費用。維杰塞克拉說，斯里蘭卡央行僅提供1.25億美元（約9.75億港元）買燃料，遠低於所需的5.87億美元（約45.78億港元）。該國目前拖欠7間燃油供應商8億美元（62.4億港元）。

由於燃油短缺，巴士公司周日只能提供有限服務。私營巴士營運商協會主席稱，周一的服務將會進一步縮減。街上見不到三輪車，大部分司機在排長龍，以取得6公升的汽油配給。國際貨幣基金（IMF）專家小組上周四就30億美元救助方案與斯里蘭卡會談，但未有任何協議。

（BBC/法新社）