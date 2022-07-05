降油價遏通脹爭拗 白宮貝索斯掀舌戰

拜登上周六（2日）在Twitter向「經營汽油站和設定入油價格的公司」放話道：「這是在打仗和全球陷於險境之際。降低（汽油）收費價格，以反映你們為產品支付的成本。馬上行動。」

拜登向油企施壓促降價

這不是拜登首次把矛頭指向油企。上月初美國汽油價格一度破紀錄升穿每加侖（約3.8公升）5美元（約39港元）之際，拜登批評埃克森美孚等國內石油生產商和煉油企業，質疑它們拒增開採量以托高油價牟取暴利。數天後他再正式致函這些企業，施壓它們增加汽油、柴油及其他煉油產品的供應，斥其淨利率之高屬「不可接受」。對此油企回應指已有增產，但價格受制於不在美國油企控制範圍的世界市場。

另有分析認為，油企在頁岩能源時代曾因過度投資蒙受損失，如今寧願聽取投資者的要求。

貝索斯嘲不懂市場運作兼誤導

在拜登再就油價發言後，本身未有涉足石油事業的貝索斯（Jeff Bezos）同日稍後在Twitter批評白宮為了通脹問題屢發類似聲明，「這要不是擺明的誤導，就是不了解基本市場動力（market dynamics）」。市場動力指會影響價格以及生產者和消費者行為的力量。貝索斯5月也曾批評拜登的帖文將提高企業稅與遏制通脹混為一談實屬誤導，如同發放假資訊。

白宮發言人讓-皮埃爾周日（3日）在Twitter回應貝索斯，指6月（每桶）原油價格跌了約15美元，但汽油價格居高不下，「這不是基本市場動力，而是令美國消費者失望的市場」。她接着諷刺道，如果有人認為石油和天然氣企業利用市場力量，以犧牲美國人的方式牟取破紀錄利潤，是美國經濟理應的運作方式，「我猜想這不會令人感到驚訝」。

白宮國家安全委員會發言人柯比同日受訪，表示「極不同意」貝索斯的「誤導」說法，強調拜登政府已提出降低美國汽油價格、釋出戰略儲備石油以及今夏暫停徵收聯邦汽油稅等措施，若上下一心可使每加侖汽油價格下降最少1美元。

（彭博社/法新社/CNN）