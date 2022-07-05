丹麥商場槍擊3死 警稱不涉恐怖主義

案發當天，哥本哈根正好完成環法單車賽第一站賽事，這是丹麥首次主辦該大賽的頭3站，市面充滿慶祝氣氛。但到下午約5時半，在距離市中心約5公里及鄰近機場的大型多層購物中心菲爾德商場（Field's），一名身高約1.8米、穿著背心短褲的男子突然手持步槍向場內購物和用餐的顧客開火。槍聲響起，數以十計顧客倉皇奔向出口，另有多人跑入商店或廁所等地方躲避。不久武裝警員到場，到下午5時48分拘捕槍手，目擊者指槍手沒有逃跑。

22歲疑犯有精神問題

警方在記者會上說，疑犯是22歲的丹麥裔男子，有心理健康問題，為精神健康服務機構所認識，受害者似遇上無妄之災，沒有迹象顯示存有恐怖主義動機。傳媒也發現社交網上有疑犯拿武器擺姿勢，模仿自殺姿勢，或談論精神藥物無效的短片。

有目擊者拍到槍手手持步槍穿過商場，並曾擱在肩膀上擺動，說他「看起來非常具攻擊性，還喊叫着什麼」。另一目擊者表示，起初大家以為該男子是劫匪，後來「我突然聽到槍響，馬上躲到店舖的櫃台後面。他只是向人群開槍，沒有射向天花或地面」。事件導致一名47歲僑居丹麥的俄羅斯男子、兩名17歲的丹麥男女身亡，另有兩名丹麥女子和一男一女的瑞典人受傷，其中一人仍然危殆。

丹麥首相弗雷澤里克森周日晚發表聲明，稱國家承受了「殘忍攻擊」，盼鼓勵國民在困難時刻同心協力和相互支持。鄰近原定舉行的英國男歌手Harry Styles演唱會取消，會場內外以青少年為主的歌迷要由警方護送到地鐵站，再由家長接走。

（BBC/法新社）