美非裔男遇查逃跑 遭轟逾90槍亡 交通違例釀血案 8警停職未息示威

被擊斃的是25歲黑人男子沃克（Jayland Walker）。警方稱他當天涉違反交通規則，警員嘗試截停他的汽車。事發後當局最初僅交代部分細節，到周日才發放兩段影片，包括一段由警員隨身攝影機影片、靜止畫面及旁白整合而成的片段，另一段是整個追逐過程及槍擊的警員隨身攝影機拍攝的完整影片。

警指涉事車上有人開槍

影片旁白指沃克遇查時開車離去，警方開車追逐，而沃克的車上有人開了一槍。在追逐逾7分鐘後沃克從仍在行駛的汽車跳出，徒步逃走。警方試圖用電槍制服，但沃克一直逃跑，數名警員最終在一個停車場追上沃克。由於影片畫面模糊而未能看到發生何事，但警方起初的聲明指沃克的行動令警員相信他構成致命威脅。現場警員均向沃克連轟開槍，後者當場死亡。

警方周日在記者會上表示，警方事後在沃克的汽車上發現一把手槍，並在聲稱他開槍的地方發現一個彈殼，與車上槍械一致。涉案8名警員已被停職。警察局長邁利特（Steve Mylett）周日表示不清楚涉案警員開了多少槍，但指驗屍報告指死者身上有逾60個傷口，法醫仍在確認有多少傷口是子彈打進身體及從身體穿出。他亦確認沃克下車逃走時沒有持械。沃克家人的代表律師向《華盛頓郵報》表示，驗屍紀錄指8名警員轟了90多槍，逾60發子彈打中沃克。

中逾60彈 維權組織轟謀殺

事件觸發阿克倫多日示威，到周日已是連續第4天。日間的示威大致和平，但示威者接近警方防線並大聲叫罵時氣氛緊張。周日示威持續至晚上，約百名示威者仍聚集在當地法院外，有人雖呼籲冷靜，但緊張局勢加劇。有示威者放火燒垃圾桶，當局把剷雪車等重型設備搬到警局附近充當路障，這些設備的窗都被打破。有身穿防暴裝備警員發射催淚氣體驅散示威者。

警隨身攝錄還原血腥7秒鐘

美國全國有色人種協進會（NAACP）主席約翰遜（Derrick Johnson）譴責槍擊是近距離開槍的謀殺：「這名黑人被殺……因為可能違反交通規例。這不會發生在白人身上。」在阿克倫出生的NBA球星勒邦占士（LeBron James）周日亦在Twitter表示正為自己城市禱告。

警方公開事發片段，不少專家對事件仍有疑問。鮑林格林州立大學犯罪學家斯廷森（Phil Stinson）稱過去從未見過有8名警員向同一人開槍，指片段可見由開槍到有警員指示停手之間相隔7秒，認為是使用過度武力。

約翰杰伊刑事司法學院兼職助理教授泰勒（Keith Taylor）指出，片段雖提供了槍擊過程的資料，但沒直接顯示促使警員開槍的原因；紐黑文大學刑事司法副教授勞勒（Mike Lawlor）亦稱，片段或不夠清晰，無法確定沃克在追捕過程中是否對警察在內的其他人構成風險。

（紐約時報/路透社/法新社/華盛頓郵報/今日美國報）