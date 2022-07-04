BA.5擴散 日本確診回升 新冠、暑熱夾擊 考驗醫療系統

日本《朝日新聞》報道，日本各地新增確診病例雖然從今年5月中旬開始減少，但單周新增確診病例在6月21日「止跌回升」，到6月30日，有8個縣最近一周單日平均新增確診病例數是前一周的逾1.5倍，而東京都與大阪府也增至前一周的1.4倍。

專家料BA.5成日本主流病毒株

感染再度擴大的主因之一就是BA.5擴散。根據東京都健康安全研究中心做的核酸（PCR）檢測，截至6月20日的一周內，疑似BA.5的病例約佔整體25.1%，跟前一周的13.6%相比幾乎倍增，顯示BA.5正逐漸取代主流病毒株BA.2。日本國立傳染病研究所傳染病流行病學中心主任鈴木基預期，到7月下半月時，BA.5在全國驗出的佔比將逾五成。

歐盟疾控中心（ECDC）指出，BA.5較BA.2更容易增加12%到13%的染疫人數，但沒迹象顯示重症率較高。跟日本狀况相似的葡萄牙，今年5月境內主流病毒株逐漸由BA.5取代BA.2，單日新增確診病例一度從原本約1萬宗增至2.7萬宗左右。日本前天公布單日新增確診約2.4萬宗。

澳洲累計染疫死亡人數昨突破1萬，前天公布單日新增確診約3萬宗，而BA.4和BA.5也正在該國傳播。澳洲衛生部長巴特勒（Mark Butler）預期，隨着BA.4和BA.5流行，未來數月病例數字會上升，對醫療系統構成壓力。他說，外國經驗顯示，曾感染病毒的患者也有可能再度感染BA.4或BA.5，鼓勵公眾接種加強劑。根據科學期刊《自然》（Nature）文章，實驗室研究顯示，疫苗產生的抗體對阻擋BA.4或BA.5入侵的效果較差，就算有「混合免疫力」（直接感染病毒和接種疫苗產生的雙重免疫保護）也容易再感染。

入境澳洲周三起免申報接種狀態

縱然如此，澳洲昨（3日）宣布，根據首席醫療官建議，自周三（6日）零時01分起外國旅客入境澳洲時毋須申報疫苗接種狀態，但所有飛機搭客仍須依規定佩戴口罩，並須遵守各省或各家航空公司的防疫要求。

（中央社/衞報/《自然》）

（新冠疫情）