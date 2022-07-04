俄稱攻陷盧甘斯克州最後據點

【明報專訊】俄軍侵烏昨天進入第130天，俄羅斯稱俄軍和烏克蘭東部親俄武裝已奪取烏東盧甘斯克州烏軍最後據點利西昌斯克，並控制整個盧甘斯克州。烏方昨未置評。
俄軍近日猛攻利西昌斯克（Lysychansk），昨較早時俄羅斯國防部稱已佔領該市周圍村莊，包圍該市。路透社昨報道，俄國傳媒發布片段顯示有民兵在利西昌斯克街道巡遊，但烏克蘭國民警衛隊發言人指該市仍受烏國控制。其後俄國防部發表聲明，防長紹伊古通知總統普京，已「解放」盧甘斯克州。
烏克蘭軍方昨未就俄方說法置評。烏方官員指俄方用「解放」字眼只是戰爭宣傳。
距離利西昌斯克約50公里的頓涅茨克州烏方控制城市斯拉維揚斯克（Sloviansk），市長利亞克表示當地昨日遭受近期最強力炮擊，火箭炮密集轟炸15輪，造成多人傷亡。
在被俄軍佔領的烏國南部城市梅利托波爾（Melitopol），流亡市長費奧多羅夫稱烏軍昨對當地軍事基地發動逾30次攻擊，令基地不能運作。有俄國扶植的官員指機場附近有數座私人住宅被破壞。另外，俄羅斯接壤烏克蘭的別爾哥羅德市（Belgorod）昨發生爆炸，別爾哥羅德州長格拉德科夫稱最少3人死亡，11幢住宅大樓和39間房屋受損。有俄國議員指摘是烏國發動攻擊。
稱烏導彈來襲 白俄聲言反擊
俄烏戰事有外溢風險。親俄的白俄羅斯總統盧卡申科上周六（2日）稱，烏克蘭約3天前以導彈攻擊白俄境內軍事設施，但所有導彈被白俄「鎧甲」防空系統攔截。他稱白俄不希望與烏克蘭爆發戰爭，但一旦被入侵必會捍衛自身領土。