俄稱攻陷盧甘斯克州最後據點

俄軍近日猛攻利西昌斯克（Lysychansk），昨較早時俄羅斯國防部稱已佔領該市周圍村莊，包圍該市。路透社昨報道，俄國傳媒發布片段顯示有民兵在利西昌斯克街道巡遊，但烏克蘭國民警衛隊發言人指該市仍受烏國控制。其後俄國防部發表聲明，防長紹伊古通知總統普京，已「解放」盧甘斯克州。

烏克蘭軍方昨未就俄方說法置評。烏方官員指俄方用「解放」字眼只是戰爭宣傳。

距離利西昌斯克約50公里的頓涅茨克州烏方控制城市斯拉維揚斯克（Sloviansk），市長利亞克表示當地昨日遭受近期最強力炮擊，火箭炮密集轟炸15輪，造成多人傷亡。

在被俄軍佔領的烏國南部城市梅利托波爾（Melitopol），流亡市長費奧多羅夫稱烏軍昨對當地軍事基地發動逾30次攻擊，令基地不能運作。有俄國扶植的官員指機場附近有數座私人住宅被破壞。另外，俄羅斯接壤烏克蘭的別爾哥羅德市（Belgorod）昨發生爆炸，別爾哥羅德州長格拉德科夫稱最少3人死亡，11幢住宅大樓和39間房屋受損。有俄國議員指摘是烏國發動攻擊。

稱烏導彈來襲 白俄聲言反擊

俄烏戰事有外溢風險。親俄的白俄羅斯總統盧卡申科上周六（2日）稱，烏克蘭約3天前以導彈攻擊白俄境內軍事設施，但所有導彈被白俄「鎧甲」防空系統攔截。他稱白俄不希望與烏克蘭爆發戰爭，但一旦被入侵必會捍衛自身領土。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）