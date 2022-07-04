烏茲別克自治區示威 中央暫撤削權修憲

總統親赴卡拉卡爾帕克拆彈

烏茲別克政府上月25日公布國家憲法修正案內容，其一焦點原是總統任期由5年延長至7年，但最終引爆爭議的是有關「卡拉卡爾帕克自治共和國」的修訂。卡拉卡爾帕克原是烏茲別克境內唯一的自治共和國，當地存在分離主義傾向，1993年憲法內容賦予自決權，列明該自治共和國擁有主權，並有權以公投決定是否脫離烏茲別克。這次修憲則提出移除相關條文，觸發眾怒。

卡拉卡爾帕克名字來自卡拉卡爾帕克人，儘管跟烏茲別克族同屬突厥語系，但前者屬欽察語支（跟哈薩克語更接近），後者為葛邏祿語支。卡拉卡爾帕克人現時在這個窮困的自治共和國未佔多數人口，但在示威爆發的城鎮如首府努庫斯（Nukus）則佔多數。

抗議修憲的民眾上周五遊行後在市內中央市場集會，部分人一度試圖衝擊地方政府建築物，警方隨後出動驅散示威者。自治共和國當局翌日發聲明，指已拘捕示威領袖和部分抵抗的示威者，又指有「奸細」試圖「奪取政府機關……分裂社會和破壞國家穩定」。

事件觸發總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）飛往當地，會見自治共和國議會成員等，最終決定「基於卡拉卡爾帕克斯坦居民的意見」取消涉及有關自決權的修訂。但局勢仍未完全受控，總統新聞秘書在Telegram宣布，會在周日午夜起於卡拉卡爾帕克斯坦實施緊急狀態令，直至8月2日為止，旨在「確保市民安全，保護其權利和自由，並恢復（當地）法律和秩序」。

社交平台流傳有示威者被鎮壓期間遇害的片段，俄羅斯傳媒昨日引述米爾濟約耶夫承認，有平民和執法人員在示威過程中喪生。

哈薩克前日表示，已按烏方要求，暫時禁止民眾、車輛和貨物通過邊界進入卡拉卡爾帕克。

（路透社/法新社/半島電視台）