暴力事件頻發 觀察員指「世上最具挑戰大選」

上屆204人死亡錄新高

今屆競選這幾個月間，起碼已有28人死亡及多人受傷，包括一名可能參選者被暗殺，一名選舉官員遇槍擊。其中西部哈根山鎮敵對陣營候選人的雙方支持者上月互相擲石，縱火燒對方的車輛，警方上周一特地出動裝甲車鎮壓以恢復秩序。

巴新的天主教專業協會主席哈里克嫩（Paul Harricknen）對《衛報》說：「當利害關係很大時，暴力便不可避免。選舉充斥壓力和緊張。」巴新的選舉工程涉及大量金錢。除了賣廣告，一些候選人還以設宴招待、用現金和物質等非法手段賄賂選民。很多選民則預期候選人會提供物品、工作、喪葬費用、學費等，而非純粹的議政和監督政府等職能。

哈里克嫩說：「考慮到所花金錢、資源，要是候選人當選不到，可想而見其贊助人、支持者，損失多大。」

名冊10年未更新 年輕選民恐被排除

另外巴新選舉一大問題是選舉名冊自2012年後沒更新，到今年1月才着手整理，加上該國缺乏人口普查，許多年滿18歲合資格年輕新選民恐被排擠於選舉之外。有議員曾聲稱，可能有超過50萬名合資格選民無被列入名冊。名冊不齊可致選票分配不均。鑑於選舉籌備不足，政府又在國會解散前才新增七個選區，從往例可預視會有票箱被錯送地方點票、公布結果後再送到等問題，專家們擔心會有比上屆更壞的暴力事故。

（路透社/衛報）