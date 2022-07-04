中國澳洲「角力場」 巴新大選備受注目

巴新從周一（4日）持續至本月22日投票，在澳州軍隊協助空運選票至偏遠選區下，將選出新一屆5年任期的國民議會議員，預計8月有結果，屆時由最大黨或者執政聯盟領袖擔任總理。最終總理人選料是潘古黨的51歲現任總理馬拉佩（James Marape），和人民全國代表大會黨的57歲前總理奧尼爾（Peter O'Neill）之爭。馬拉佩派系有82名候選人的勝算頗高，但奧尼爾陣營有各黨最多的94人參選，競選資金充裕兼具組織力。《巴新國家報》稱為該國少有的激烈選舉。

這場選舉備受國際關注。巴新位處亞太航道要津，又是是與澳洲距離最近的鄰國，具有重要戰略價值。而自中國跟另一南太平洋島國所羅門群島4月簽署安全協議後，澳洲、新西蘭和美國等俱擔心中國在太平洋島國之間擴張軍事實力。

與澳簽防務合作 近年尋增向華出口

資源富饒的巴新向來仰仗鄰國澳洲的防務和投資協助，與之簽有防務合作協議，每年獲提供約2500萬澳元（1.34億港元）軍援。不過巴新政府近年尋求通過其液化天然氣項目，增加向華出口。

中石化集團2009年與負責巴新液化天然氣項目的埃克森美孚簽署購氣協議，2014年底巴新開始對華供氣。中冶集團與巴新合作開發的瑞木鎳礦項目，2012年底正式投產，是迄今中國在太平洋島國地區的最大投資項目。

巴新2018年提出開發南岸大計，包括商住區和港口，以及潛在的「軍事基地」、「海軍基地」。2018年6月，巴新與中國簽訂「一帶一路」備忘錄。如今中國是巴新其一主要投資者，購買該國大量天然氣、礦產、木材等資源。

中國外長王毅在巴新大選前一個月到訪，磋商經濟和安全協議外，兩國還簽訂綠色發展、新冠援助、緊急及醫療保健範疇的投資協議。澳洲傳媒當時報道，中方承諾將向該國警方提供2000套警用防彈衣。巴新警方未證實說法，但澳洲隨即捐出3000頂頭盔和防彈衣。新任澳洲外長黃英賢還幾乎跟王毅同時展開太平洋島國外交之旅。

儘管2017年奧尼爾曾接受中國為選舉捐出130輛卡車，但他上月連連表示反對巴新在選舉前跟中國簽署任何協議，又說當中國跟西方大國關係緊張而高度關注太平洋之際，中國向區內捐贈武裝設備或提供安全支援，都是「不恰當的」。

馬拉佩邀華投資更多 自言扭虧為盈

馬拉佩競選承諾要使巴新蛻變為「最富裕的黑人基督教國家」。他說邀請了中國投資更多並磋商貿易協議，矢言不會損害巴新利益。他又援引世界銀行3月份報告，指巴新經濟規模今年底將達1090億基那（約2500億港元），自言執政3年使國庫轉虧為盈。

奧尼爾稱不簽安全協議 聚焦衛生、教育

奧尼爾表示願與中澳合作，但不會跟北京或任何國家簽署安全協議。他謂倘再執政，將聚焦衛生與教育政策，提供50萬個職位。

（巴布亞新幾內亞國家報/路透社/衛報/法新社/澳洲廣播公司）