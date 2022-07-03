美供烏最先進火箭炮系統 「海馬斯」毁俄彈藥庫

「海馬斯」為多管火箭發射器，其火箭由衛星制導，射程約64公里，能精準打擊目標，較烏軍現時擁有的所有火箭炮射程都要遠。首批4台「海馬斯」已投入使用，第二批亦將於本月運抵。拜登政府表示，8台「海馬斯」在7月中前運入烏境內，第一批接受過使用這武器訓練的60名烏克蘭士兵現正在戰場上使用「海馬斯」，第二批士兵正在德國接受訓練。

在烏東的大炮消耗戰中，俄軍發射的炮彈數是烏軍的數倍。烏克蘭官員說，他們需要多達300台「海馬斯」對抗俄軍。美國外交政策研究所的俄羅軍事專家、美國前海軍陸隊軍官羅布．李（Rob Lee） 稱，迄今看來「海馬斯」是一款相當有用的補充軍備，「它們有助阻礙俄軍進一步推進，但不一定意味烏克蘭能夠奪回領土」。

再有兩英人被列為僱傭兵

另一方面，俄羅斯國營塔斯社（TASS）上周五報道，再有兩名英國人在烏克蘭東部親俄武裝分子控制的地區被控從事「僱傭兵活動」。上月已有兩名英國人和一名摩洛哥人被指控為「僱傭兵」，被判死刑。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）