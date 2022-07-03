擬立法斷文化聯繫 烏嚴限俄書籍音樂

烏克蘭擬制定首項立法是禁止印刷後冷戰俄羅斯公民著作，除非他們宣布放棄俄護照及取得烏克蘭公民權，但禁令只適用於1991年蘇聯崩潰後持有俄國公民權人士；新法同時禁止商業進口在俄羅斯、白俄羅斯和受佔領烏克蘭土地印刷的書籍，並要求從其他國家進口俄語書籍須取得特別許可。這意味托爾斯泰等已故俄國文豪的作品，只要不是俄國等點名地方所印即不受影響。

第二項法律是禁止在媒體或公共交通工具播放由後冷戰俄羅斯公民創作的音樂，同時增加電視台和電台廣播的烏克蘭語言論和音樂內容配額。

烏國俄軍佔區強制俄課程授課

另一方面，俄國上月宣布新學年起，烏克蘭的俄軍佔領區須按俄國標準課程授課，據《衛報》引述當地教師指，歷史、地理、語言科以至小學教師首當其衝，無關政治宣傳的數學和科學暫時例外，他們被迫簽署文件，要不按俄課程授課，要不辭職及面臨被逐離家園。

（德國之聲/衛報）

（俄軍侵烏）