羅宋湯列烏非物質遺產 再掀文化戰 納入急需保護名錄 反映俄軍侵烏影響存續

UNESCO新聞稿指出，烏克蘭在俄軍入侵後向UNESCO負責審批的委員會提出，要求加快審批將「烏克蘭羅宋湯」（Ukrainian borscht）列入「急需保護的非物質文化遺產名錄」，延至前日獲批。委員會解釋，武裝衝突威脅到烏克蘭羅宋湯文化的生存，民眾非但無法烹煮羅宋湯或種植所需蔬菜，亦無法一起享用該湯品，損害到社區的社會及文化健全。

俄外交部轟烏獨佔羅宋湯「仇外」

烏克蘭早在2020年已將羅宋湯列入本國非物質文化遺產名錄，原訂在2023年會獲UNESCO審批能否列入「人類非物質文化遺產代表作名錄」，但因俄軍侵烏，現直接以列入急需保護名錄的方式成為UNESCO認證的非物質文化遺產。

這決定引爆俄烏新一輪文化口水戰。烏克蘭政界在社交平台歡呼，文化部長特卡琴科說：「羅宋湯之戰的勝利屬於我們！」副外長德澤帕爾則強調要將烏克蘭羅宋湯「去俄化」。俄羅斯外交部則批評，烏克蘭人企圖獨佔羅宋湯歸屬，形容做法「仇外」。

俄烏近年早已就羅宋湯起源爭議不休。俄外交部2019年在Twitter宣稱羅宋湯是「俄國最著名、最受歡迎菜餚之一」，引發俄烏網上大戰，烏網民諷刺俄國「偷了克里米亞後還要偷羅宋湯」。

原料製法有異 攸關民族身分認同

對烏克蘭人來說，這點攸關民族身分認同。發起「申遺」的烏克蘭名廚克洛波廷科（Ievgen Klopotenko）表示，羅宋湯因烏克蘭的地區性和宗教種族而原料和製法有異，甚至有不放紅菜頭、綠色或黃色的版本等，正是高度創新和開放性催生烏克蘭的民族身分認同。正與友人合撰羅宋湯書籍的烏克蘭人類學家杜莎爾表示，早在15世紀已有對羅宋湯的最早記載，到16至17世紀在現今烏克蘭西部、波蘭東部、白俄羅斯西部和波羅的海3國的地區廣泛流傳，相信要到之後才經移民潮傳入俄羅斯——另一佐證是舊有俄羅斯飲食文獻常見記載羅宋湯來自「小俄羅斯」，即當時對現今烏克蘭和白俄地區的稱呼。

UNESCO的新聞稿提到，烹調羅宋湯在更廣泛地區的社區都有見到，這次決定雖然承認烹調羅宋湯對烏克蘭人的社會和文化重要意義，但不代表認證烏克蘭獨佔遺產。羅宋湯的斯拉夫語原文源自烹湯所用的植物，並非指涉俄羅斯，只是出於歷史原因，中文習用的稱呼「羅宋」其實是上海話的俄羅斯。

（法新社/BBC/衛報/華盛頓郵報/金融時報）

（俄軍侵烏）