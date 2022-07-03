紐約州立法反擊最高院 禁地鐵學校攜槍

最高法院上月23日推翻紐約州要求持槍者須有正當理由證明有自衛需要方能隱蔽攜槍，並裁定美國人擁有在公眾場所攜槍自衛的權利，但容許法例禁止在某些「敏感場所」攜槍。紐約州參議院上周五通過法案，列出一系列禁止民眾攜槍進入的敏感場所，包括政府建築、醫療設施、宗教場所、圖書館、遊樂場、公園、動物園、學校、夏令營、戒毒中心、無家可歸者庇護所、療養院、地鐵、博物館、劇院、體育場、投票場地及時報廣場。

共和黨人轟限制憲法保護權利

法案亦要求申請隱蔽攜槍許可證者，提供過去3年社交平台帳號資料，作為評估是否具有良好品格和行為的工具，亦要求這些人接受至少16小時槍械安全訓練和2小時靶場練習，也須與審批官員面談，並提供配偶及成年同住者聯絡資料。有關新法9月1日起生效。

共和黨議員批評該法案讓攜槍權利比言論自由、宗教自由等其他憲法保障的權利更受限。全國步槍協會亦斥法案「公然違反」最高法院的裁決，給紐約人的自衛權利製造更多障礙，稱有關法案很快會面臨法律挑戰。

同日通過墮胎權寫入州憲法

紐約州參議院同日亦通過將墮胎權和避孕權寫入了州憲法。紐約州法例已允許墮胎，因此今次將為相關程序加多一層法律保護。州參議院通過該修正案後，將提交州議會表決，之後再進行公投。

（路透社/法新社）