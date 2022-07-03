工潮加人手流失 歐5大國單月近8000航班取消

大排長龍 行李滯留困擾歐遊客

英國多個機場近期因人手不足衍生長長人龍，個別機場出現旅客輪候安檢數小時而錯過航班。荷航連日員工不足，造成旅客長龍及錯過航班，約600個行李箱滯留機場。

旅遊需求在後疫情時代急速恢復，但航空公司持續縮減5%到10%暑假旺季航班，導致機位供不應求。它們稱來不及補充兩年來裁減流失的職工，且礙於控疫政策、招聘背景審查、疫下虧損經費不足等原因，問題短期內難以解決。

另外，多國近月出現嚴重通脹，引發加薪訴求鬧罷工，令問題進一步惡化。法國巴黎戴高樂機場員工上周四起展開罷工至今，並於昨表示拒絕資方加薪4%建議，會在周五（7月8日）一連3日再罷工，要求改善待遇；德國漢莎航空亦預告7、8月間取消3100班機，相當於其營運力的4%。由於人手短缺和薪酬糾紛，倫敦、阿姆斯特丹、法蘭克福等航運樞紐都已取消了數千航班。

部分國家陸續出招應對，德國從土耳其等地引入人手填充機場保安空缺，愛爾蘭則安排軍人候命協助紓緩機場人手。

（彭博社/路透社）