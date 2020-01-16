旅客數創疫下兩年半新高 業界缺人手兼天氣差致大量延誤 美國慶「報復式出遊」衝擊航空業復蘇

美國國慶長假期為6月30日起至7月4日。德保羅大學（ DePaul University）《查迪克航空旅遊公告》（Chaddick Air Travel Bulletin）估算，約達1230萬人在這段期間乘坐飛機，比5月底陣亡將士紀念日長周末還要多8%，當時美國就有近2.1萬班國內外航班延誤或取消。儘管出行要做病毒檢測等的麻煩增加，在民眾渴望外遊下，國內外來回機票價格仍較2019年分別升了45%和31%，其中國內線來回票價平均要437美元（約3408港元），創5年新高。

七一取消500航班 逾5000延誤

不過，就算買到機票都未必可以渡過愉快假期。單是7月1日，美國便取消了逾500班機，逾5000班機延誤。部分旅客表示，班機一再押後起飛後才宣布取消，讓他們空等幾小時，航空公司卻沒有解釋。追蹤航班網站FlightAware.com數據顯示，5月27日到6月30日間，美國七大航空公司國內外航班有近1.4萬班機（約2.7%）取消，另有近12.7萬班機（約25.3%）平均延誤了50分鐘，均高於疫前2019年同期分別的1.7%和19.4%。德保羅大學的報告指出這個長周末的旅客人數已及疫前的93%，可是機位卻較2019年少約7%。

研究組織Atmosphere Research Group創辦人兼旅遊業分析員哈特韋爾特（Henry Harteveldt）說：「不幸地，對很多飛機乘客而言，2022年夏天將會是十分不快的一個夏天。」

運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）和一些議員質疑，航空公司在疫下領取了政府540億美元援助金，為何面對現在的旅遊熱仍準備不周。美國航空公司歸咎惡劣天氣，以及工作人手不足。疫下航空業處境低迷，數以千計業界人員已離職，一時三刻難以填補空缺，加上仍有不少職員因新冠確診不能上班。

機師投訴飛行太多 壓力超負荷

為求航機班次穩定，達美航空以免手續費，爭取不急於在長假期間起行的旅客押後出發。達美、美國航空、聯合航空、西南航空、捷藍航空都縮減班次緩減壓力。而捷藍航空又用獎金鼓勵空中服務員上班。特使航空則為機師提供額外飛行3倍工資，促使他們本月加班工作。可是一些航空公司的機師表示，公司安排太多飛行，超過他們的承受力。

公司高層料延誤失班短期難改

6月30日，FAA代理局長與航空公司高層開會商討長假期旅運安排，要求減少取消或延誤。同日，達美行政總裁為今夏的航班取消與延誤向旅客道歉，但指出儘管航空公司努力改善，「情况不會一夜改變」。

（彭博社/華爾街日報/CNBC）