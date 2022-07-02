導彈射敖德薩州釀18死 俄再捲殺平民質疑

烏將領：俄導彈逾半屬蘇聯舊貨 精準度低

敖德薩州緊急部門官員表示，一枚導彈當地周五凌晨約1時（本港上午6時）擊中別爾哥羅德—德涅斯特羅夫斯基（Bilhorod-Dnistrovskyi）區小鎮謝爾吉伊夫卡（Serhiivka）一棟住有152人的9層高大廈，造成16人死亡，41人獲救。當局正搜救被埋瓦礫的失蹤者。敖德薩州政府則稱，另有多枚導彈擊中附近兩處度假營地。敖德薩州長馬爾琴科在Telegram表示，兩宗事件共造成18人死，31人受傷送院。他指俄軍從黑海發射蘇製Kh-22反艦導彈。

烏克蘭武裝部隊准將赫羅莫夫周四於記者會表示，6月下半月有202枚導彈向烏克蘭發射，比該月上半月的82枚多逾倍，估計擊中68處民用設施。

部分烏克蘭官員指控俄軍蓄意濫炸無辜製造恐慌，但赫羅莫夫認為俄軍主要仍針對軍事設施與重要基建，但因轟炸精準度低而造成很多平民傷亡。

（路透社）

（俄軍侵烏）