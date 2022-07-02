土耳其不排除再阻入北約 逼芬蘭瑞典引渡「恐怖分子」

埃爾多安威脅審批案不交國會

埃爾多安前天在北約峰會記者會上稱，瑞典承諾引渡和遞解73名「恐怖分子」返土耳其，土方正關注瑞方會否採取實際行動。他強調瑞典和芬蘭加入北約須獲土耳其國會批准，警告兩國「先須按協議內容履行責任，若他們不這樣做，其（入北約）審批案將毫無疑問不會提交至我們國會」。

瑞典：引渡要求須經獨立法庭審批

《金融時報》引述一名知悉三國談判的瑞典官員稱，埃爾多安提出的引渡人數遠比談判初期為多，瑞方當時已拒絕引渡指定人物。瑞典司法部長表明，土方任何引渡要求都要經「獨立法庭」審訊，非瑞典公民只有在符合瑞典法律和《歐洲人權公約》下才可被引渡到外國。土耳其司法部周三要求芬、瑞分別引渡12與21名懷疑恐怖分子到該國。

備忘錄只提及芬、瑞將「處理」（address）土耳其的遞解或引渡要求，且兩國「將不會支持」土方視為恐怖組織的居倫運動和庫爾德族組織。《金融時報》指內文字眼含糊，有機會觸發爭議。芬蘭總統尼尼斯托曾指備忘錄內容僅確立涉恐怖主義引渡原則，並不含引渡名單。芬蘭國際問題研究所土耳其研究專家阿拉蘭塔在Twitter稱，該備忘錄更像證明三國間存在「嚴重誤解」。

芬、瑞兩國周三獲邀加入北約，此後其申請須獲北約全部30個成員國國會批准。埃爾多安領導的執政正義與發展黨（AKP）及其極右盟友正控制土耳其國會，部分西方官員憂慮埃爾多安將不時利用芬、瑞入北約一事「攪局」，以利明年大選選情。

土耳其法院周四晚下令境內禁播德國之聲和美國之音，理由是這兩間西方傳媒機構未有申請該國廣播牌照，翌日起土耳其網絡已無法連接到兩者的新聞網站。事件或引發土耳其與美國和德國的新一輪關係緊張。

（金融時報）