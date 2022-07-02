美高超音速導彈重要測試失敗

美國在高超音速武器的研發被指滯後競爭對手，中國被指去年測試成功但官方未有承認，俄羅斯則已將同類武器投入侵略烏克蘭的實戰。

落後競爭對手 華被指測試成功俄投入實戰

消息最先由彭博社揭露，這次測試周三在夏威夷太平洋導彈試驗場進行，是首次進行檢驗整套系統的「整裝」（All Up Round）測試。按原定計劃，武器關鍵部分的「通用高超音速滑翔體」（C-HGB）會在飛行途中，與兩截結構的推動火箭分離，然後自行加速至超越秒速約1.7公里的高超音速並擊向目標。但美國國防部發言人戈爾曼的聲明承認，測試期間出現「異常」，導致無法完成整個測試並採集完整數據。

數據不完整 強調部署計劃沒滯後

戈爾曼未有交代所謂「反常」的性質或在哪個測試階段發生，僅表示將尋找失敗原因，又強調今次測試並非完全失敗，所收集得的部分資訊仍可作為未來測試的參據。他強調國防部仍有信心維持2020年代初期起投入使用攻擊性及防禦性高超音速戰力的進度。

美國有線新聞網絡（CNN）則指，美軍去年10月在阿拉斯加進行的另一次C-HGB測試，採用另一款的推進系統，卻同樣未能取得成功，無法搜集進一步研發C-HGB所需的數據。但是美國國防部與空軍於今年3月和5月，分別成功測試另外兩款高超音速武器系統。

（彭博社/CNN）