拜登撐降參院剪布門檻 保墮胎權列聯邦法律

在參議院「阻撓議事」（filibuster）規則下，少數派議員可通過「拉布」戰術阻撓議案通過，終止辯論或「剪布」須五分三議員支持，故大多數法案需要通過60票的門檻才能最終表決。參議院目前共和民主兩黨各佔50席，若共和黨「拉布」，民主黨要說服10名共和黨議員倒戈方能「剪布」。進步派民主黨人一直推動取消這規定，以通過拜登政府的主要議程。

拜登則首次為推動立法保障墮胎權公開支持修改阻撓議事規則，「若（有議員）『拉布』礙事，那就像投票權改革一樣，應該因應最高法院的決定，在阻撓議事規則下給予例外」。拜登擔任過36年參議員，一向維護「阻撓議事」規則，但他任總統後推動的多項法案遭參院共和黨人「拉布」阻撓，令他漸變支持修改規則。

參議員可將「剪布」門檻改為簡單多數（51票），但預計成功機會不大。民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）和西內馬（Kyrsten Sinema）曾反對修改「阻撓議事」規則，曼欽的發言人及西內馬的助手周四向路透社表示兩人立場未變。

眾議員塞路支持墮胎權被捕

最高法院作出裁決後，有州分已着手準備將墮胎刑事化，不過佛羅里達州及肯塔基州各有法官周四暫時阻止執行禁止或限制墮胎的法律。裁決觸發的示威持續，有支持墮胎權者周四到國會大樓及最高法院附近道路靜坐抗議。國會警方其後表示拘捕181人，包括民主黨聯邦眾議員趙美心。

（華爾街日報/路透社/CNN）