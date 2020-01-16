美最高院否定環保局發電站限排權力 開先例「定重大政策須國會授權」 衝擊政府機構管治權

【明報專訊】美國最高法院周四（6月30日）再次作出具爭議性的裁決，明確援引「重大問題原則」，否定國家環境保護局（EPA）制定發電站排放溫室氣體標準的權力，變相規定政府機構只有在國會明確授權，才能制定具深遠影響政策的要求。這裁決不但重創拜登政府遏止全球暖化的能力，打亂溫室氣體減排的大計，甚至衝擊政府機構的管治權，例如裁決可能被用來質疑聯邦機構在其他情况監管溫室氣體排放的能力。
最高法院9名大法官在「西弗吉尼亞州訴國家環境保護局案」以6比3的保守派與自由派票數對立，裁定環保局2015年試圖限制發電站排放溫室氣體屬「越權」。首席大法官羅伯茨撰寫的「多數意見書」表示，環保局縱能規管個別發電站，但國會並未授予廣泛權力，容許該聯邦機構設定涵蓋所有發電單位的限制。換言之，環保局不能踰越《潔淨空氣法》（Clean Air Act）所予權限，訂定總量管制與交易制度，限制現存以煤炭和天然氣產能的發電站排放廢氣上限，以迫使改用潔淨能源。
引「重大問題原則」 質疑國會未授權
判辭顯示，「多數」大法官表示明白，限制煤電的碳排放對全球暖化是明智辦法，但稱本案涉及美國管治廣泛後果的「重大問題」。他們首次明確援引「重大問題原則」（Major Questions Doctrine）佐證裁決合理，質疑國會從未授權環保局可決定政策，強調只有國會或由國會明確授權行事的機構，才可以作出「如此重大和具後果的決定」。
卡根則代表另外兩位自由派大法官布雷耶和索托瑪約爾撰寫「不同意見書」，他反對最高法院「剝奪國會賦予環保局解決『我們這個時代最迫切環境難題』的能力」，批評法院自命為氣候政策的決策者，「我想不出比這更可怕的事」。
美國是繼中國後的全球第二大溫室氣體排放國，化石燃料產電量佔全美耗電量接近兩成，卻成僅次運輸業的全美第二大污染源頭。專家認為，倘若沒有法規限制油井、汽車和發電站等排放溫室氣體，再加上以稅務優惠吸引發電站採用潔淨能源，則不可能達至上述目標。
白宮轟裁決毁滅性決定 使國家倒退
這項裁決對煤炭開採和燃煤發電行業而言是一大勝利。西弗吉尼亞等採煤州份一直反對政府箝制，保守派則批評政府「過度」制約相關行業。西弗吉尼亞州檢察總長莫里西稱，案件「關乎維持三權分立，而非氣候變化」，判決抑制政府「過度擴張」，「國會需要成為決定者，而不是未經選舉產生的官僚機構」。參議院少數黨領袖麥康奈爾與煤碳業壓力團體均歡迎裁決。
但對全球環保運動而言，這次判決則是重大失敗。白宮發言人形容今次裁決是「另一個旨在使我國倒退的毁滅性決定」。聯合國秘書長古特雷斯的發言人則指這是「我們對抗氣候變化的一次挫折」。
哈佛大學環境行政法專家弗里曼表示，這次裁決保護化石燃料業界，將延長煤的使用期，進一步拖慢轉型到新一代的再生能源。曾任環保局法律部門高官的米諾利則指出，最高法院的裁決不代表氣候政策壽終正寢，政府須迅速評估哪些監管行動仍然可行。