美最高院否定環保局發電站限排權力 開先例「定重大政策須國會授權」 衝擊政府機構管治權

最高法院9名大法官在「西弗吉尼亞州訴國家環境保護局案」以6比3的保守派與自由派票數對立，裁定環保局2015年試圖限制發電站排放溫室氣體屬「越權」。首席大法官羅伯茨撰寫的「多數意見書」表示，環保局縱能規管個別發電站，但國會並未授予廣泛權力，容許該聯邦機構設定涵蓋所有發電單位的限制。換言之，環保局不能踰越《潔淨空氣法》（Clean Air Act）所予權限，訂定總量管制與交易制度，限制現存以煤炭和天然氣產能的發電站排放廢氣上限，以迫使改用潔淨能源。

引「重大問題原則」 質疑國會未授權

判辭顯示，「多數」大法官表示明白，限制煤電的碳排放對全球暖化是明智辦法，但稱本案涉及美國管治廣泛後果的「重大問題」。他們首次明確援引「重大問題原則」（Major Questions Doctrine）佐證裁決合理，質疑國會從未授權環保局可決定政策，強調只有國會或由國會明確授權行事的機構，才可以作出「如此重大和具後果的決定」。

卡根則代表另外兩位自由派大法官布雷耶和索托瑪約爾撰寫「不同意見書」，他反對最高法院「剝奪國會賦予環保局解決『我們這個時代最迫切環境難題』的能力」，批評法院自命為氣候政策的決策者，「我想不出比這更可怕的事」。

美國是繼中國後的全球第二大溫室氣體排放國，化石燃料產電量佔全美耗電量接近兩成，卻成僅次運輸業的全美第二大污染源頭。專家認為，倘若沒有法規限制油井、汽車和發電站等排放溫室氣體，再加上以稅務優惠吸引發電站採用潔淨能源，則不可能達至上述目標。

白宮轟裁決毁滅性決定 使國家倒退

這項裁決對煤炭開採和燃煤發電行業而言是一大勝利。西弗吉尼亞等採煤州份一直反對政府箝制，保守派則批評政府「過度」制約相關行業。西弗吉尼亞州檢察總長莫里西稱，案件「關乎維持三權分立，而非氣候變化」，判決抑制政府「過度擴張」，「國會需要成為決定者，而不是未經選舉產生的官僚機構」。參議院少數黨領袖麥康奈爾與煤碳業壓力團體均歡迎裁決。

但對全球環保運動而言，這次判決則是重大失敗。白宮發言人形容今次裁決是「另一個旨在使我國倒退的毁滅性決定」。聯合國秘書長古特雷斯的發言人則指這是「我們對抗氣候變化的一次挫折」。

哈佛大學環境行政法專家弗里曼表示，這次裁決保護化石燃料業界，將延長煤的使用期，進一步拖慢轉型到新一代的再生能源。曾任環保局法律部門高官的米諾利則指出，最高法院的裁決不代表氣候政策壽終正寢，政府須迅速評估哪些監管行動仍然可行。

（法新社/彭博社/CNBC）