印度教徒撐辱回言論 遭穆斯林亂刀刺死 裁縫血案激化印宗教衝突

印度新一波教派緊張源於執政「印度人民黨」全國發言人夏爾馬（Nupur Sharma）在5月底一個電視節目發表侮辱伊斯蘭先知穆罕默德的言論，觸發各地穆斯林憤怒抗議和約20個伊斯蘭國家傳召印度使節。夏爾馬本月被停職。

在拉賈斯坦邦烏代浦爾市（Udaipur），48歲裁縫拉爾（Kanhaiya Lal）存放手機的一則支持夏爾馬話語，6月10日在其8歲兒子用其手機玩遊戲誤傳社交網絡後，引來激進穆斯林的滋擾和恐嚇。他被鄰居等數人監視、跟蹤，及將其真實姓名、照片、位置列於WhatsApp群組。拉爾曾報警求助，並因受恐嚇而持續休業，但周二（6月28日）復工便遇害。

喬裝顧客施襲 揚言再殺總理

周二下午，兩名激進穆斯林阿赫塔爾（Mohammed Riyaz Akhtar）、穆罕默德（Gos Mohammed）喬裝顧客去到裁縫店，用切肉刀施襲。兇手事後上載犯案短片，指摘拉爾侮辱先知穆罕默德，已將之「斬首」報仇。他們另有社交網絡短片展示利刀，揚言計劃同樣殺死總理莫迪。

兩兇手周二被捕，警方又拘捕了涉案另外5人。有官員稱阿赫塔爾跟總部在巴基斯坦的遜尼派伊斯蘭組織Dawaat-e-Islam有聯繫，但巴基斯坦政府否認。

驗屍報告指死者因失血過多死亡，其頸項至肩膀有26處刀傷，身上其他部位另有24處，單是頸部被割了7至8下。邦警方告訴CNN，死者身上的割口很深，包括頸部的，但沒有被斬斷頭顱。

網上現報復言論 煽動襲穆斯林

案件引起社交網絡激烈反應。一些印度教社交群組呼籲成員拿起武器攻擊穆斯林、搗入警局襲擊兩兇手。「印度教徒的命也是命」標籤的帖文、關乎拉爾、譴責襲擊的Twitter帖子在案發後湧現。

邦政府宣布封鎖互聯網一個月，阻止血案短片進一步流傳。同時宣布戒嚴，禁止公眾集會，加派警力。拉爾周三出殯，數百印度教徒在其屋外聚集，要求處死兇手。昨日該邦批出了個別許可，代表不同印度教團體的數千人昨參與「靜默遊行」，但部分示威者仍呼叫爭取司法制裁的口號，並在途經案發現場附近時扔石頭，一度造成混亂。首府齋浦爾等區有店舖因抗議罷市，有的則因氣氛緊張而關門。新德里、班加羅爾等市周三亦有印度教團體示威。

印度過去曾發生教派騷亂，如2002年古吉拉特邦的教派衝突釀最少1000人死亡。莫迪自2014年領導印度人民黨執政，推出歧視穆斯林政策，被批評擴大印度教與穆斯林矛盾。

（印度快報/路透社/法新社）