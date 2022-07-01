小馬可斯就職演說 被轟美化父獨裁統治

習近平致函祝賀 王岐山代出席儀式

小馬可斯在30分鐘的演說上承諾改革教育、改善糧食和能源供應等，並表示會捍衛菲國在與中國有主權爭議的南海的權利。中國國家副主席王岐山昨以國家主席習近平特別代表身分出席儀式，其餘嘉賓包括美國副總統賀錦麗的丈夫任德龍等。習近平致函祝賀小馬可斯就任，稱願一起把握好兩國關係發展大方向，造福兩國及人民。分析認為，中方的安排反映中方對中菲關係高度重視。

小馬可斯指父把菲律賓建設得更好

小馬可斯的父親馬可斯自1965年起掌權，執政期間有數千計反對者被捕、被殺或失蹤，國庫有數十億美元資金被盜，直至1986年被推翻。但小馬可斯在儀式上讚揚其父把菲律賓建設得更好，包括建了空前多的道路及大增稻米生產。他表示，自己無意緬懷過去，而要放眼更美好未來。卸任總統杜特爾特的女兒薩拉，上周日提前宣誓成為副總統。

（路透社/法新社）