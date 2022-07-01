俄撤出蛇島「釋善意」 與烏換百俘

位於黑海的蛇島（Snake Island）有捍衛烏國領海的重要戰略地位，島上烏國駐軍在俄軍侵烏首日，曾辱罵後來被擊沉的俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科」號的官兵。該島後來被佔領，烏國一度指守軍陣亡，後確認僅投降，全部生還。及至俄軍昨日宣布撤出蛇島，俄國防部稱是為展善意，表明俄方沒阻撓聯合國開放人道主義走廊，讓糧食經烏國港口出口的努力。

俄軍撤出蛇島前一日，俄烏交換了144名戰俘，是戰爭爆發以來規模最大。烏軍情機構在Telegram表示獲釋144人之中，有95人是亞速鋼鐵廠守軍。烏克蘭當局又指獲釋士兵大多數受重傷，包括燒傷和截肢，正接受治療。親俄的「頓涅茨克人民共和國」領袖普希林（Denis Pushilin）確認接回144名俄軍和分離主義武裝分子，但俄羅斯政府未有談及交換戰俘。

加里寧格勒貨運有望恢復

俄羅斯因侵烏被西方制裁，接壤歐盟國家、大部分貨物依賴路經立陶宛鐵路和公路運輸的飛地加里寧格勒，自6月17日起部分來自俄國本土的貨運被截斷。路透社周三引述消息人士報道，歐盟官員正討論讓飛地豁免被制裁，若立陶宛放棄反對意見，就有望7月初達成協議，讓經過立陶宛到加里寧格勒的貿易在數天內恢復正常。

（衛報/路透社/烏克蘭國家通訊社）

（俄軍侵烏）