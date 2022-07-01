俄撤出蛇島「釋善意」 與烏換百俘

【明報專訊】俄羅斯國防部昨宣布為展現「友善態度」，讓烏克蘭船運農產品出口，決定撤離入侵烏克蘭初期就佔領的蛇島。烏國武裝部隊總司令扎盧日內則稱是俄軍無法承受烏方攻擊而撤走，內政部顧問丹尼森科稱這是重大勝利。另一方面，俄烏周三（6月29日）亦展開戰爭至今最大規模交換戰俘安排，各釋放144人，獲釋的烏方戰俘包括95名曾守衛馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的士兵。
位於黑海的蛇島（Snake Island）有捍衛烏國領海的重要戰略地位，島上烏國駐軍在俄軍侵烏首日，曾辱罵後來被擊沉的俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科」號的官兵。該島後來被佔領，烏國一度指守軍陣亡，後確認僅投降，全部生還。及至俄軍昨日宣布撤出蛇島，俄國防部稱是為展善意，表明俄方沒阻撓聯合國開放人道主義走廊，讓糧食經烏國港口出口的努力。
俄軍撤出蛇島前一日，俄烏交換了144名戰俘，是戰爭爆發以來規模最大。烏軍情機構在Telegram表示獲釋144人之中，有95人是亞速鋼鐵廠守軍。烏克蘭當局又指獲釋士兵大多數受重傷，包括燒傷和截肢，正接受治療。親俄的「頓涅茨克人民共和國」領袖普希林（Denis Pushilin）確認接回144名俄軍和分離主義武裝分子，但俄羅斯政府未有談及交換戰俘。
加里寧格勒貨運有望恢復
俄羅斯因侵烏被西方制裁，接壤歐盟國家、大部分貨物依賴路經立陶宛鐵路和公路運輸的飛地加里寧格勒，自6月17日起部分來自俄國本土的貨運被截斷。路透社周三引述消息人士報道，歐盟官員正討論讓飛地豁免被制裁，若立陶宛放棄反對意見，就有望7月初達成協議，讓經過立陶宛到加里寧格勒的貿易在數天內恢復正常。