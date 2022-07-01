拆局：美俄幕後玩家 土耳其「按劇情」取所需

土耳其去年10月尋求向美國購買40架F-16戰機，及為現有80架同型號機體購買升級裝備，但土耳其被指人權紀錄不佳、向俄購買S-400導彈防禦系統等，受美國國會阻撓。

拜登對土國購F-16開綠燈

美國總統拜登周二曾與埃爾多安通話，透露可能重新准許土耳其購買F-16戰機的端倪。《華盛頓郵報》周三引述一名美高官稱，拜登周二早上致電土耳其總統埃爾多安，游說土耳其在當天傍晚與芬、瑞達成協議，又指支持芬、瑞加入北約將為二人翌日會面創造「非常良好的契機」。拜、埃二人周三在北約峰會前先會面，拜登沒提及F-16事宜，但就土耳其促成芬、瑞獲邀加入北約，以及協助將糧食運出烏、俄，向埃爾多安致謝。

專責國際安全事務的美國助理國防部長沃蘭德（Celeste Wallander）同日稱，美方「全力支持」土耳其現代化其F-16部隊的計劃，因其是「對北約安全的貢獻」，美國安全亦會因此受惠。這是美國至今對土耳其購買F-16計劃的最強烈公開支持，但那最終仍需國會批准，能否成事仍有變數。

普京：北約於芬瑞作軍事建設將回應

普京對於芬、瑞將入北約的最新反應再顯露其底線。他周三訪問土庫曼首都阿什哈巴德時，稱與芬蘭和瑞典沒領土糾紛，兩國「可隨意加入北約或其他任何組織」，但強調倘相關組織向兩國派兵或實行軍事建設，俄方將作對稱回應。

明報記者