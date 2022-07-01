美日韓領袖場邊會談 關注朝核威脅

時隔5年3國領袖聚首

會談為時23分鐘，日本首相岸田文雄稱，他深切關注朝鮮可能進一步挑釁，強調三國加強合作很重要，認為「日美、美韓同盟應提升威懾力」。他指出，一旦朝鮮再次核試，三國須採取一致回應，包括舉行聯合演習。美國總統拜登表示，為實現朝鮮半島完全無核化及自由開放的印太地區這兩個共通目標，三國必須合作。韓國總統尹錫悅稱，必須強力回應朝鮮的挑釁行為，但認為三國也應合作讓平壤能重返談判桌，實現無核化。

朝鮮今年以來已試射31枚導彈，包括射程可涵蓋美國的洲際彈道導彈。《日本經濟新聞》報道，為應對朝鮮核威脅，美日韓計劃加強導彈攔截網，加快建立即使是軌道變化的導彈也能擊落的系統。對上一次美日韓三方峰會是2017年9月在聯合國大會場邊舉行。當時會談的是美國總統特朗普、日本首相安倍晉三和韓國總統文在寅。

美日韓領導會談前幾小時，朝鮮官媒朝中社發表評論文章，批評美國及其盟友發起「陰險意圖」，建立「亞洲版北約」遏制朝鮮政權，「美國無視亞太國家主要的安全需求與擔憂，一心只想跟其走狗展開軍事合作」。朝鮮不滿美日韓計劃8月在夏威夷附近舉行聯合導彈偵測及導彈追蹤演習。

（共同社/日本經濟新聞/衛報）