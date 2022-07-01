日韓澳紐北約峰會表態 劍指中國 北京斥越界入亞太挑動矛盾 聲言反擊

新版的「戰略概念」指出印太地區對北約重要，其發展可以直接影響歐洲—大西洋的安全。北約將加強與現有及新的印太伙伴的對話與合作，以應對跨地區挑戰與共同安全利益。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周三在與日韓澳紐等伙伴會議的開場致辭中，批評中國與組織國家價值觀相異，並像俄羅斯般尋求損害以規則為本的國際秩序。他強調北約因此需要團結，並與想法相近的伙伴去捍衛所擁護的價值觀和自由。

岸田文雄警惕南海變局 籲團結應對

日本首相岸田文雄在峰會上呼籲北約以及其他國家「必須展現團結」，以保證單方面改變東海和南海現狀的嘗試「永遠不會成功」。他又表示日本正尋求更新與北約的伙伴文件，加強在網絡和海事安全等領域合作。

路透社昨引述一名首爾官員透露，韓國總統尹錫悅在會上表示國際社會正面臨單一國家無法應對的複雜安全威脅，該官員稱尹雖沒指明威脅來自俄羅斯或中國，但其言論實際指涉並關注俄軍侵烏，以及中俄聯手威脅國際社會的普世價值。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）則稱中國「愈見獨斷，並更願意挑戰國際規則與常規」，同時指出印太與其軍事化，其抗壓力更須以外交關係和經濟建設來加強。尹又對中國於國際社會的責任等問題表關注。澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）指該國受到中國「經濟脅迫」，形容中國「以經濟支援尋求友人」建立聯盟，損害西方在印太等地的長久利益，目標成為「世上最強大國家」。

北約印太4伙伴同意擴合作路線圖

《日本時報》引述美國政府文件指出，北約與日韓澳紐4個印太伙伴國將在峰會上同意加擴大合作的路線圖，範圍包括網絡威脅、海事安全、反恐和氣候變化對安全的影響。

中國駐歐盟使團周三堅決反對北約「戰略概念」文件，指中國構成「體制挑戰」是「肆意攻擊抹黑」，文件聲稱別國帶來挑戰，但實際上北約卻在各地製造麻煩。中國外交部發言人趙立堅周三批評北約加強與亞太國家聯繫是「搞拉幫結派『小圈子』」，將「不得人心且不會得逞」。他昨指北約新「戰略概念」文件罔顧事實、顛倒黑白。

（路透社/北約網站/中國外交部網站/日本時報/SBS/新華社）