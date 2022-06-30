震撼爆料 水門案記者：特朗普政治訃聞

【明報專訊】白宮前幕僚長梅多斯的高級顧問哈欽森周二（28日）的作證內容，被形容是近代史上有關白宮的最震撼爆料，有特朗普的幕僚向美國有線新聞網絡（CNN）承認那是「重磅炸彈」，在特朗普考慮第三度選總統之際，恐將在政治上重創他。至於揭發「水門案」的記者伍德沃德（Bob Woodward）和伯恩斯坦（Carl Bernstein）昨接受CNN訪問，伍德沃德稱公聽會的證辭足以結束特朗普的政治前途，猶如寫下其「政治訃聞」。伯恩斯坦則指哈欽森的證辭若無人能駁斥，她就是揭發了美國「自南北戰爭以來最大的陰謀、犯罪和煽動行為」。
推翻特粉眼中「掌控一切」形象
CNN報道，有特朗普顧問提到哈欽森關於特朗普在總統專車上企圖「搶軚」行為的證辭時，形容那是重磅炸彈，令人震驚：「這描繪出特朗普完全精神錯亂和完全失去控制的畫面。對於他的支持者而言，他們（原本）認為他是個隨時掌控一切的人。如今一切截然不同。」
有部分特朗普助手淡化哈欽森證辭的影響，指供辭雖描繪特朗普在騷亂當天的失常情况，但目前「不應有人感驚訝」。惟亦有現職及前助手憂慮證辭會在政治上重創特朗普，白宮前幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）在Twitter貼文稱，「今天前總統的形勢非常糟糕。我的推測是從這裏開始情况會變得更差」。有現職的特朗普顧問形容證辭內容「要命」。
（CNN紐約時報/中央社）
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