前助手指證特朗普 搶軚盤、砸餐盤狂態

欲赴國會 總統專車中搶控軚盤

哈欽森（Cassidy Hutchinson）前日憶述時任白宮副幕僚長奧爾納托（Tony Ornato）曾向她轉達的內容作證。她表示，去年1月6日騷亂發生前特朗普到白宮外向支持者演說，但特朗普無視當中有人攜帶AR-15步槍等武器，他對其支持者須接受金屬探測器檢測感不滿，因這讓參與集會的人數看起來更少。特朗普當時說：「讓我的人進來。集會結束後，他們可以前往國會大廈。」

特朗普的支持者當天真的前往國會，而特朗普完成演說後要求專車駛往國會大樓，但特勤局和白宮律師團顧及保安，決定把他送回白宮。哈欽森稱，特朗普對此憤怒不已，他試圖從總統專車的後座伸手抓住方向盤，改變車輛行進方向。特朗普當時說：「我是他X的總統，現在馬上載我去國會大廈。」他曾嘗試揑住一名阻止他的特勤局人員的頸。

哈欽森表示，其上司、時任白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）提前數天就知道可能會發生騷亂。她稱 ，梅多斯1月2日在白宮向她表示「情况在1月6日會變得非常非常糟糕。」不過，當時是特朗普私人律師的朱利亞尼（Rudy Giuliani）則說當天會是「很棒的一天」，並說「我們要去國會大廈」。

另外，哈欽森指騷亂發生後不久，梅多斯跟白宮律師西波隆（Pat Cipollone）對話時，後者認為特朗普要阻止暴徒高呼把當時以參議院議長身分，在國會內主持確認大選結果的副總統彭斯處以絞刑的口號，而梅多斯指特朗普什麼都不想做，認為彭斯咎由自取。

聞司法部長稱沒舞弊 勃然大怒

特朗普多次指控2020年11月的大選舞弊，但時任司法部長巴爾（Bill Barr）在美聯社訪問中稱沒有相關證據。時任白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）周二透過錄影證辭稱，該訪問令特朗普大怒，把午餐盤砸向白宮牆上，打碎一隻瓷碟和在牆上留下番茄醬污漬。哈欽森亦表示，她任職時就知道有數次特朗普曾扔碟或翻起枱布，令桌上東西被拋到或散落地上打碎。

特朗普自家社交網反駁「假故事」

特朗普在其設立的社交應用程式Truth Social反駁，稱哈欽森指控他企圖搶控軚盤是「假故事」，「充滿病態和欺詐的說法」。《紐約時報》及全國廣播公司（NBC）引述特勤局報道，指該局負責特朗普保安細節的主管恩格爾（Robert Engel）及涉事司機準備宣誓作證，並會表明特朗普從未向兩人施襲及撲向軚盤，但兩人不會就特朗普想到國會大樓的說法提出異議。

（路透社/法新社/中央社/紐約時報）