星單日新冠確診逾1萬 3月後新高

【明報專訊】新加坡周二（28日）晚公布新型冠狀病毒最新疫情，單日確診人數急增至超過1萬宗，達3月底以來新高，當中近半是近期歐美漸成主流、傳染力極高的Omicron變異株BA.4和BA.5亞型。衛生部長王乙康表示，近期確診病例攀升可能與不少人利用6月假期出國旅遊有關，導致新一波疫情提早到來。
衛生部公布，新加坡單日新增11,504人確診，較前一天多了一倍，也是新加坡自3月22日新增13,166宗確診以來，單日確診人數再度破萬。
近半患者感染BA.4 BA.5
當地傳媒報道，王乙康周二出席活動受訪時表示，近期新加坡確診個案攀升，可能與6月學校假期期間不少人出國到歐洲旅遊有關，以致新一波疫情「提早到來」，但他認為這波疫情不會比2月嚴重。
新加坡新冠疫情在2月底達到上一波高峰後，確診數字逐步穩定下降，政府決定自4月起擴大鬆綁邊境管制措施並解除大部分防疫措施。但最近受到BA.4及BA.5影響，新加坡確診病例數字開始攀升，王乙康先前估計7、8月左右可能出現新一波疫情。
衛生部網站資料顯示，過去28天新增的個案中，99.8%為輕症或無症狀。新加坡92%人口已完整接種，78%已接種加強劑。
（中央社）
相關字詞﹕Omicron變異株 新型冠狀病毒肺炎 新加坡