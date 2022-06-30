星單日新冠確診逾1萬 3月後新高

衛生部公布，新加坡單日新增11,504人確診，較前一天多了一倍，也是新加坡自3月22日新增13,166宗確診以來，單日確診人數再度破萬。

近半患者感染BA.4 BA.5

當地傳媒報道，王乙康周二出席活動受訪時表示，近期新加坡確診個案攀升，可能與6月學校假期期間不少人出國到歐洲旅遊有關，以致新一波疫情「提早到來」，但他認為這波疫情不會比2月嚴重。

新加坡新冠疫情在2月底達到上一波高峰後，確診數字逐步穩定下降，政府決定自4月起擴大鬆綁邊境管制措施並解除大部分防疫措施。但最近受到BA.4及BA.5影響，新加坡確診病例數字開始攀升，王乙康先前估計7、8月左右可能出現新一波疫情。

衛生部網站資料顯示，過去28天新增的個案中，99.8%為輕症或無症狀。新加坡92%人口已完整接種，78%已接種加強劑。

（中央社）