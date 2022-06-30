總統就職前 菲異見新聞網接停運令

雷薩（Maria Ressa）周二出席美國智庫「東西中心」（East-West Center）的國際傳媒會議其間發表聲明，指菲律賓證券交易委員會在周二的命令中，確認了於2018年1月的決定，將撤銷Rappler公司和Rappler控股公司的公司註冊文件。「律師通知我們，這項裁決證實了Rappler將被停業」。雷薩指摘當局的做法不公，稱將上訴。她在致員工內部通知中表示，由於有關命令現要得法院批准才會落實，因此網站會繼續運作，並等候上訴結果。

Rappler創辦人稱上訴 網站暫續運作

美國有線新聞網絡菲律賓台（CNN Philippines）報道，菲律賓證券交易委員會已證實該消息，稱Rappler屬大眾傳媒，據憲法和總統令，所有權和管理權均須限制在菲公民手中，但Rappler違反規定。雷薩否認有關指控。

小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在上月9日的總統大選中獲得近六成選民支持勝出，將於今天就職。雷薩在大選前一天接受中央社專訪時稱，小馬可斯選前就操控社交平台，迴避傳統傳媒監督，菲律賓傳媒的未來恐怕將危在旦夕。

雷薩和俄羅斯獨立報章《新報》總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）因致力捍衛言論自由，去年獲頒諾貝爾和平獎。

（CNN/中央社）