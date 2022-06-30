北約新版「戰略概念」出爐 首提中國挑戰

警惕中俄日益加深戰略伙伴關係

自2010年來首度修改的新版「戰略概念」，提及中國帶來的挑戰，指「中國的公開表明的野心與脅迫政策挑戰北約利益、安全、價值觀」，又指「中國與俄羅斯日益加深的戰略伙伴關係，以及兩國相輔相成地試圖削弱以規則為基礎的國際秩序，與我們的價值和利益背道而馳」。

該份文件提到，北約會「負責任地合作應對中國對歐洲—大西洋安全結構的體制挑戰（systemic challenges），確保北約有持久能力保證盟國的防衛與安全」。

北約秘書長斯托爾滕貝格在「戰略概念」發表前表示，中國對北約的價值和利益構成挑戰，北約須仔細考慮中國投資現代長程武器對北約安全帶來的後果。

俄羅斯方面，新版「戰略概念」將俄羅斯與北約的關係，由「戰略伙伴」改為「對北約盟國安全構成最重大和直接威脅」。

中國駐聯合國大使張軍日前表示，中國深為關切北約將公布的「戰略概念」政策意涵。北京堅決反對一些勢力鼓動北約將觸角進一步伸向亞太，或依托軍事同盟拼湊「亞太版北約」。

（北約官方網站/法新社/路透社/衛報）