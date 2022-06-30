土耳其轉軚 芬瑞入北約暫掃障礙 須30成員國國會確認方可入盟

反恐撤武器禁運 3國簽備忘錄

斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周二表示土耳其、芬蘭與瑞典就處理武器出口、打擊恐怖主義等土耳其的關切問題簽署了備忘錄，宣布該協議「促進芬、瑞兩國加入北約」。《衛報》引述備忘錄內容包括芬、瑞「全力支持」土耳其處理其國家安全問題，確認庫爾德工人黨（PKK）在兩國境內受禁制，兩國亦「不會向敍利亞庫爾德武裝組織『民主聯盟黨』（PYD）和庫族民兵組織YPG提供支持」。斯托爾滕貝格又表示，芬、瑞同意將與土耳其就「引渡問題達成協議」。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）辦公室聲明稱「土耳其得到了其想要的東西」。土方此前向芬、瑞提的三大要求包括：（1）停止支持土方視為恐怖分子的庫爾德族組織；（2）取消針對土軍出兵敘利亞的武器禁運；（3）引渡2016年政變未遂後獲芬瑞批出政治庇護的土國人。聲明又稱兩國同意撤銷自2019年起對土耳其攻打敍利亞後對安卡拉施加的武器禁運。瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）周二形容與土耳其達成了「非常好的協議」，但強調沒有作太多讓步。芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）指備忘錄內容僅確立涉恐怖主義的引渡原則，並不包括引渡對象的個人名單。然而土耳其昨天便聲明要求芬蘭與瑞典按新協議框架，分別引渡12與21名懷疑恐怖分子到該國，司法部長博茲達格（Bekir Bozdag）呼籲兩國「遵守承諾」。

北約峰會其後發表公報，邀請芬、瑞加盟，指出「讓芬蘭和瑞典加入，將令盟國更安全、北約更強大、歐洲大西洋地區更安全」。斯托爾滕貝格此前表示，在今次峰會上邀請芬、瑞加入是「史無前例的快」，指北約30個成員國的國會此後各自審議芬、瑞加入的議案「需要一些時間」，但他認為成員國政府將會推動盡快成事。德國外交部昨稱雖未有具體時間表，但將會快速審批相關議案。英國首相約翰遜期望芬、瑞加入會令北約更強大和安全。美國總統拜登則說「今天北約像我認為的那樣團結和受到鼓舞」。

增兵歐洲 美於波蘭設指揮部

拜登政府一名高級官員向西方記者表示，拜登周二較早時應芬、瑞請求，曾與埃爾多安通話，強調土方未有將兩國加入北約一事與向美購買F-16戰機計劃綑綁。拜、埃二人計劃於周三峰會期間會面，討論土耳其購買F-16與此前購入俄羅斯S-400導彈防禦系統。拜登昨在峰會上表示，鑑於俄軍侵烏，美國將對北約在歐洲的軍隊增援，又確認美國陸軍第5軍將在波蘭設立指揮部，目前部署在西班牙的驅逐艦將從4艘增至6艘。

俄稱芬瑞申入北約破壞穩定安全

俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）昨指芬、瑞計劃加入北約「破壞穩定」，無助增加北約或申請加入北約的國家安全。

（路透社/法新社/衛報/紐約時報）