斯里蘭卡燃料荒 禁民用車入油兩周

學校關閉 促僱員在家工作省油

政府內閣發言人古納瓦德納（Bandula Gunawardena）表示，斯里蘭卡從未面對如此嚴峻的經濟危機，燃料只會供應必要服務所需，即從周二至7月10日，只會向列車、巴士、醫療服務及運送食物的車輛提供燃料，市區學校關閉，僱員應在家工作，跨省巴士服務亦預計會暫停。國家電力監管機構稱，由現時每天停電2.5小時將增至3或4小時。67歲篤篤車司機謝爾頓已排隊4天等入油，也有接載遊客司機稱，他上周排隊48小時入油，最後只准購買價值2萬斯蘭里卡盧比（約436港元）的汽油。

能源部長周日表示，政府目約有9000噸柴油和6000噸汽油庫存，但沒有新燃料運來。印度石油公司在斯里蘭卡的子公司──蘭卡國際石油公司（Lanka IOC）表示，他們目前有2.2萬噸柴油和7500噸汽油，預計7月13日會有共3萬噸的汽油和柴油運來。斯里蘭卡每天消耗約5000噸柴油和3000噸汽油。斯里蘭卡政府正與國際貨幣基金就30億美元救助方案談判，該國亦已向印度和中國尋求40億美元財政援助及入口必需品。

（金融時報/路透社）