偷渡客人數破紀錄 美南上月截近24萬

「人蛇轉運站」悲劇頻生

近月企圖跨越美墨邊界的偷渡客數量達到新高。美國海關及邊境保衛局（CBP）數字顯示，5月在邊境拘捕239,416人，是有紀錄以來最多，今年勢將打破去年全年拘捕173萬人的紀錄。

得州南部與墨西哥接壤，向來是偷渡入境美國的熱門路線，位於得州中南部的聖安東尼奧，與墨西哥東北邊境城市新拉雷多（Nuevo Laredo）僅兩小時車程，往往被人蛇集團用作「人蛇轉運站」。聖安東尼奧市已經不止一次發生人蛇集體死亡慘劇。2017年7月23日，聖安東尼奧警方在市內一家沃爾瑪超市的停車場發現一輛載有39名人蛇的貨櫃車，車內無水、無冷氣，車上10人因中暑、窒息及脫水而死，司機翌年被判囚終身。

去年底退休的ICE調查部門前高官斯塔頓（Jack Staton）稱，連接美墨邊境和聖安東尼奧的35號州際公路，由於貨車流量大，常被不法分子用作偷運人蛇。斯塔頓指出，自從2017年聖安東尼奧人蛇慘劇發生後，當地一帶仍不時截獲人蛇，指人蛇集體死亡慘劇再次發生「只是時間問題」。

（CNN/華盛頓郵報/路透社）