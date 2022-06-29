46人蛇陳屍得州凍櫃車 疑高溫焗死 墨總統稱50死 22為墨國人

聖安東尼奧（San Antonio）警察局長麥克馬納斯（William McManus）周一說，當日下午近6時接報，一名在涉事貨櫃車停泊地點附近大廈工作的男子，聽到求救聲後出來察看，發現貨櫃車門半敞，望進貨櫃內見到多具屍體。

貨櫃無水無冷氣 16人倖存送院

當局出動大批警察、消防員和救護車到場。聖安東尼奧消防局長胡德表示，涉事貨櫃車被棄於聖安東尼奧南部市郊一處偏遠地區的鐵路軌旁。消防員到場，發現貨櫃內有「一大堆屍體」，無迹象貨櫃內有水，又指涉事的雖是一輛冷藏貨櫃車，但看不見車上有運轉的冷氣裝置。

胡德稱有12成人和4兒童生還，說他們「摸起來很燙」，因中暑和熱衰竭送院，其間清醒。墨外長埃布拉德引述墨西哥駐聖安東尼奧總領事說，生還者中有兩危地馬拉人。聖安東尼奧浸信會衛生系統發言人昨稱，兩名人蛇送院後不治。

州長歸咎拜登開放邊境政策

位於得州中南部的聖安東尼奧近日受熱浪侵襲，周一氣溫高達39.5℃，濕度亦高。麥克馬納斯說這是發生於聖安東尼奧同類事件最嚴重一宗，3人被捕。警方正尋找貨櫃車司機下落。美國移民及海關執法局表示，國土安全部接到警方通報發生「涉嫌偷運人蛇」案後，已接手調查。

聖安東尼奧市長尼倫伯格形容事件是「可怕的人間悲劇」，「我們希望，令到這些人處於不人道狀况的人受法律制裁」。天主教聖安東尼奧教區總主教賈西亞席勒在Twitter說：「願主保佑他們。他們只想過更好生活。又一次，缺乏應對移民改革的勇氣，正在扼殺和摧毁生命。」

《華郵》報道，周一事件前美國本土最致命的人蛇慘劇發生在2003年5月13日，19名人蛇死於得州南部一輛18輪貨櫃車內。近月企圖跨越美墨邊界進入美國的偷渡客數量達到新高，主張採取嚴厲移民政策的得州州長阿博特，歸咎拜登「致命的開放邊境政策」導致今次災難，「顯示他拒絕執法引致的致命後果」。

美國官員說正致力改善處理美墨邊境偷渡問題。國土安全部長馬約卡斯本月初曾向傳媒表示，拜登政府展開前所未有的行動瓦解人蛇集團。

（路透社/法新社/華盛頓郵報/CNN）