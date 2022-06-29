G7公報促京履《中英聯合聲明》承諾 籲保障香港權利自由高度自治

譴責貿易手法 關注疆藏台港

G7領袖在公報中，首次直接譴責中國在國際貿易上「不透明」和「扭曲市場」的做法，稱G7將作出一致行動，確保企業和工人有公平的競爭環境，促進多樣化及抵禦經濟脅迫，以及減少「戰略依賴」。

G7領袖關注中國人權狀况，敦促北京政府尊重基本自由，公報稱，嚴重關切西藏和新疆「強迫勞動」情况，並敦促中國履行在《中英聯合聲明》的承諾，確保港人享有自由和高度自治。公報也強調維護台海和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸問題。

G7公報連續兩年促請中國尊重新疆的人權、香港的高度自治，以及強調台海和平穩定的重要。

撥款應對糧食能源暖化危機

俄軍侵烏引發全球糧食供應短缺及糧價飈升。在公報中，G7領袖承諾增加45億美元紓緩全球糧食危機，使今年的承諾撥款總額超過140億美元。他們敦促全球所有國家避免儲存過多糧食，以免進一步推高糧價。這場戰爭亦影響全球能源市場和供應安全，G7領袖稱會對抗這些影響和風險，同意探討對俄能源設價格上限。

此外，公報亦提及堅決遵守《巴黎協定》，G7領袖強調須採取行動，到2030年將全球溫室氣體排放量較2019年減少約43%。G7也同意成立「氣候俱樂部」，協調和加快應對氣候變化。

（法新社/路透社）