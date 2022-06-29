「亞太伙伴」4國列席 華府拉攏助制華

美官員：反映拜登有效連繫歐亞工作

日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅、澳洲總理阿爾巴內塞和新西蘭總理阿德恩將分抵馬德里參與北約峰會。北約近年積極拓展跟「亞太伙伴」的關係，2020年12月首次邀請這4國參與北約外長會議，討論全球均勢轉移與中國崛起等議題，同場包括芬蘭、瑞典和歐盟的代表，到今年4月北約外長會議再邀4國參與，翌月更請4國軍方最高層參與北約軍事委員會的會議。北約理事會有跟亞太伙伴定期開會，討論朝鮮半島安全形勢、海事安全和氣候變化等議題。

英國《獨立報》引述美國官員指出，亞太領袖獲邀列席北約峰會，反映美國總統拜登「有效連繫」美國在歐洲和亞洲的工作，也是俄軍侵烏如何令拜登政府有理據去提升全球各地的伙伴關係，同時顯示俄軍侵烏未有搶走對中國的關注，相反是「鞏固民主世界對於中俄的應對」。

新華社：日配合北約「禍水東引」必付代價

研究美國在亞洲戰略的美國智庫學者庫珀向本報稱，不認為獲邀出席北約峰會的日本、韓國、澳洲和新西蘭會在北約的背景下成為重要角色，但認為北約的確尋求在某些特定軍事和情報事宜上跟這4國合作，「華府愈來愈將北京視為帶來全球挑戰，因此在這脈絡下，將其歐洲和亞洲的盟友和伙伴建立起聯繫網絡也是合乎情理」。

新華社昨日發表評論文章，點名批評日本配合北約「禍水東引」，形容岸田文雄與會是「日美勾連、日本與北約互動的一個縮影」，警告「日本最終會為此付出代價」。