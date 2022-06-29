「戰略概念」首提中國定義「體制挑戰」 北京斥挑釁 北約涉足亞洲 惹華不滿兼受限烏戰

北約峰會專題系列．二之二

明報記者 周宏量、洪明超

北約「戰略概念」對上一次更新已是2010年，過去12年全球地緣政治格局出現巨大變化，今年俄軍侵烏對歐洲的衝擊尤為深遠。以2010年版戰略概念為例，文件列明「北約沒有為俄羅斯帶來威脅」，相反希望跟俄方建立「真正的戰略伙伴關係」，但如今已不復再。北約秘書長斯托爾滕貝格周一（27日）表明，預期峰會上將正式定義俄羅斯為對北約成員國安全的「最重要和最直接威脅」。

北約全稱「北大西洋公約組織」，顧名思義其焦點一直落在所謂「北大西洋」（North Atlantic，實際上指涉北美和歐洲）地區，並以蘇聯及其後繼者俄羅斯為戰略應對重點。但隨着國際秩序重心向亞洲轉移，美國和歐洲近年更為關注中國崛起帶來的新挑戰。其一例子便是去年北約峰會聲明首次提到中國，稱之為「體制挑戰」（systemic challenge）。

爭拗對華定義 美英強硬法德審慎

指引北約未來約10年發展方向的新版「戰略概念」也會首次提到中國，與此同時，今次北約峰會首度邀請「亞太伙伴」日本、韓國、澳洲和新西蘭的領袖與會（見另稿）。斯托爾滕貝格上周三曾稱北約並不視中國為敵手（adversary），但需要明白「中國正在崛起」。他周一補充稱，北約新版戰略概念會首次提到中國，尤其是「北京為我們的安全、利益和價值觀所帶來的挑戰」。

據路透社周一引述匿名北約外交官報道，北約內部就如何定義中國有所爭拗，美國和英國主張採用更強硬的字眼，但法國和德國傾向較審慎的指涉方式。其中一名消息人士表示，折衷方案會是繼續稱呼中國為「體制挑戰」，並加入「願意在（跟北京有）共同利益的領域合作」的平衡表述。彭博社同日稍後也引述知情人士指出，定義中國是北約內部連月爭論中其一最難達成共識的部分，但最終應不會採用「敵手」這強烈字眼，只會在「體制挑戰」一詞止步。

華轟複製「集團對抗」套路冷戰思維

中國對北約嘗試涉足亞洲深具戒心，尤其關注區內出現類似北約的大型軍事同盟——近年美國、日本、印度和澳洲升級「四方安全對話」（QUAD）的合作，便被北京屢次質疑是企圖建立「亞洲版北約」。中國外交部上周五批評北約是「美國維護霸權、操控歐洲安全格局的工具」，強調北約的「北大西洋」地理定位，斥其「近年來卻跑到亞太耀武揚威，試圖把歐洲『集團對抗』的套路複製到亞太」，形容「此舉十分危險」。對於北約擬在新版戰略概念描述中國為「體制挑戰」，中國外交部發言人趙立堅昨日批評稱：「北約所謂新戰略文件，不過是新瓶裝舊酒，實質上沒有改變製造假想敵、搞陣營對抗的冷戰思維。」

北約要在亞洲安全事務發揮作用，短期內似乎仍不可能。專研美國亞太防務政策與中美關係的美國企業研究所（AEI）高級研究員庫珀（Zack Cooper）向本報表示，他也認為新的北約戰略概念會將中國列為體制挑戰，但估計北約仍會很大程度上聚焦於歐洲戰區。他直言俄軍侵烏令北約重新聚焦於歐洲「主場」的挑戰，也有可能促使歐洲對中國採取更強硬的立場，但在俄羅斯仍在烏克蘭肆虐下，「我懷疑它（北約）能否轉移關注到亞洲」。他認為，北約或許會重視中國在歐洲的影響力多於自身在亞洲的存在，但北約料會尋求跟日韓澳紐等一些關鍵亞洲強權加強合作。

專家料北約短期難在亞發揮作用

香港浸會大學政治及國際關係學系教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）也向本報表示，北約正忙於烏克蘭和俄羅斯的情况，「亞洲不是優先事項」。他相信亞洲和中國會被列為需要處理的議題，但部分北約成員國如法國和德國，會反對擴張北約的影響範圍到印太地區。高敬文直言，美國、日本和澳洲才是僅有具備能力和準備好介入印太地區——尤其是台灣海峽——的強權國家，「沒有其他國家真的做得到這點，歐洲國家如英國或法國會支持美國，並有可能向台灣運送武器，但不會直接參戰，他們或會更多參與南海自由航行行動，但最困難的工作依舊會由美國完成」。