土國未改心意 「瑞典問題大於芬蘭」

瑞人口1%為庫族

土耳其跟芬蘭的爭執主要軍售問題，該外交官辯稱不存在「禁運」，最多只算「等待出口牌照」，芬蘭可以頗迅速解決到這些「技術修補」。瑞典也有嘗試解套，國會上月底通過下月1日生效的新反恐法，將過往針對資助恐怖組織、或為其招募和培訓成員的最高監禁刑期由6個月提升到1年至6年。首相安德松也指出，瑞典將確保武器出口法律框架符合北約成員國資格和承諾。

北約秘書長斯托爾滕貝格月初曾跟土耳其總統埃爾多安通電話，但未能說服對方。美國、英國、法國和德國本月派出高官到柏林跟埃爾多安的首席外交顧問卡林開會，但暫未見新進展。芬蘭外長哈維斯托向《紐約時報》表示，兩國已收到包括美國、英國、法國和德國的個別北約成員國給予在過渡期的安全保證，目前「感到安全」。