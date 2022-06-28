芬瑞入盟 北約戰略環境三大變化

增北翼邊界 牽動波羅的海北極部署

首先是北約北翼的新邊界，芬蘭與俄羅斯的領土邊界長約1300公里，倘若該邊界納入北約保護範圍，將令北約與俄羅斯的陸路邊界增加一倍。華盛頓智庫新美國安全中心副研究員尼奇（Carisa Nietsche）表示，這會增加北約對俄防衛的威懾力，同時帶來守衛新邊界的需要。

其次是波羅的海，芬蘭和瑞典加入將增加北約在這戰略水道的優勢——這海域是俄羅斯第二大城市聖彼得堡的出海口。尼奇表示，芬蘭和瑞典將為北約帶來另一條對波羅的海的補給線，減少對「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap，俄羅斯飛地加里寧格勒與盟友白俄羅斯之間的狹窄陸路空間）的依賴，加強保障立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞3國的安全。

最後是北極地區，芬蘭和瑞典都是北極理事會成員，兩國加入後，北極安全在北約議程中將進一步變得重要。

大西洋理事會專家斯卡魯巴（Christopher Skaluba）提醒，北冰洋海岸線有過半是俄羅斯領土，「他們（俄方）視這區域的安全是國土防衛的事務」。