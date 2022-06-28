埃爾多安打反恐牌 阻礙瑞典芬蘭入北約 難捨土耳其戰略價值 歐美頭痛「搗亂盟友」

北約峰會專題系列．二之一

長年奉行軍事不結盟政策的芬蘭和瑞典擬加入北約，原是俄軍侵烏引發的其一主要地緣政治餘波，外界原預期可在今次北約峰會或更早前落實，但土耳其總統埃爾多安指摘瑞典等北歐國家容許庫爾德工人黨（PKK）等被歐美同樣認定的恐怖組織植根，表明無意贊同芬、瑞加入北約。

鑑於北約新成員加入須獲原有成員國一致同意，因此芬蘭、瑞典以至歐美大國展開游說，但安卡拉未鬆口。據德國之聲，土方三大要求包括：（1）停止支持土方視為恐怖分子的庫爾德族組織、（2）取消針對土軍出兵敘利亞的武器禁運和（3）引渡2016年未遂政變後獲芬瑞批出政治庇護的土國人。

明年大選 埃爾多安建強人形象

土耳其的阻撓令美國和歐洲頗感不滿，但外交官出身的土耳其學者烏爾根（Sinan Ulgen）上月向卡內基歐洲中心坦言，安卡拉無意真的阻撓芬、瑞加入北約，只想各國承認其安全關切。他其後再在評論網站Project Syndicate撰文，闡釋埃爾多安的兩大考慮因素：首先，埃爾多安的立場反映土耳其對瑞典在庫爾德問題（尤其是PKK）立場的積怨，再加上前述涉及未遂政變和武器禁運的爭拗，「埃爾多安立場得到跨黨派廣泛支持」；其次，埃爾多安決定將高調反對而非訴諸低調外交有選舉考量，因其支持度近期不斷下滑，距總統大選一年之際，他希望建立在國際政治發揮關鍵角色的強人領袖形象。

土耳其防礙北約行事有先例

土耳其與歐美的分歧非一日之寒，諸如加入歐盟、愛琴海主權、移民和民主法治等爭議此起彼落，妨礙北約行事更非首見。北約2009年擬委任丹麥首相拉斯穆森為秘書長時，安卡拉因不滿其處理宗教褻瀆漫畫和「庫爾德恐怖分子」方式一度阻撓；到翌年跟以色列鬧翻後，土耳其更阻止北約跟以國合作長達6年；後來埃爾多安又以庫族武裝為由，將北約加強防衛東歐成員國的計劃拖延數月。《紐約時報》形容，土耳其對北約堪稱「搗亂盟友」（disruptive ally）。

但安卡拉眼中，過去一段時間也體現北約回應其安全訴求的不足，舉例說，美國與盟友2015年開始撤回部署在土耳其接壤敘利亞邊境的愛國者導彈防衛系統，再加上美國支持敘國境內的庫族民兵YPG（土方眼中的PKK敘利亞分支），促使埃爾多安轉而跟俄羅斯破冰，甚至求購俄製S-400導彈防禦系統，加深土耳其與美國（以至北約盟友）的隔閡。今次爭拗歐洲正值俄軍侵烏的重大安全危機，芬蘭和瑞典加入北約在歐洲安全角度有重要戰略意義。《經濟學人》分析指，土耳其今次做法「注定有後果，即使埃爾多安屈服」，包括可能「被邊緣化」。

戰略價值高 北約亦乏機制踢走土國

這不代表北約可徹底放棄土耳其，一方面北約現在沒有強行「踢走」成員國的機制，另一方面土耳其仍深具戰略價值。首先是土耳其的軍力，現役軍隊人數達35.5萬，在北約內規模僅次於美國；其次是土耳其的地理位置，前美國駐歐洲陸軍司令霍奇斯（Ben Hodges）向《經濟學人》指，土耳其控制黑海入口，鄰近中東衝突熱點，亦是連接歐洲與中亞能源的走廊，「不敢想像沒了土耳其的北約」。

明報記者