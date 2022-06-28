酷暑加通脹 衝擊岸田政府參院選情

關東多地逾35℃ 政府籲民眾省電

截至昨天中午，全日本最少37個地方出現「猛暑日」（35℃以上），其中埼玉和櫪木縣氣溫達37.5℃，山梨和群馬縣超過37℃，東京市中心也達34.7℃。東京電力公司昨發布「電力供應緊張警告」，內閣官房副長官磯崎仁彥呼籲民眾在合理範圍內節約用電，關掉不使用的燈，適當使用冷氣。經濟產業省周日估計，東京及周邊8個縣周一下午4時半至5時的備用發電容量率將降至3.7%，接近確保穩定供電最低率的3%。

氣象廳昨日宣布，關東、甲信、東海和九州南部地區今年梅雨季相信已經結束，是自1951年有紀錄以來最短的梅雨季，其中關東和甲信地區梅雨季較往常提早22天結束，預計今年日本將經歷炎熱和雨水不足的夏天。

俄軍侵烏已導致日本燃料及物價上升，如今電力供應緊張，有可能影響自民黨下月參選院的選情。日本《經濟新聞》本月中做的民調顯示，首相岸田文雄的支持率為60%，較5月下跌了6個百分點，約69%受訪者不滿岸田處理通脹的表現。總務省上周五公布5月消費物價指數（CPI）按年上升2.1%，升幅連續兩個月超過2％；東電亦連續11個月加電費直至7月。共同社上周民調顯示，在參議院選舉議題上，42%人最關注促進經濟復蘇和應對物價上漲措施，近八成受訪者認為岸田未有採取足夠措施遏止生活成本上升。

（路透社/經濟新聞/共同社）