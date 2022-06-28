俄軍侵烏縮窄歐美對華立場分歧

政治新聞網站Politico的分析指出，在可能出現經濟衰退和全球出現能源和糧食危機下，中國已由潛在的合作伙伴變成西方的直接意識形態對手，由支援受西方嚴厲制裁的俄羅斯、到因為台灣問題與歐盟成員國立陶宛爆發貿易戰，以至新冠疫情，都顯示中西方立場南轅北轍，但在如何抗衡中國上，G7國家之間仍然並未有共識。

美國被視為在所有G7國家中對華態度最為強硬。在G7峰會舉行前夕，有美國高級官員透露，與會領袖的目標是「推進建基於自由和開放的國際視野」，而非高壓或侵略性，各國應在經濟、網絡和量子範疇上合作，特別是應對中國帶來的挑戰。對於去年G7首次提到中國「不公平和高壓的經濟措施」，該官員說：「我們期望今次會是更大的討論範疇，確認那些措施如何變得更侵略性」。

經濟利益巨大 歐對華審慎

相比之下，歐洲在全球步向新一輪經濟風暴下，對華態度相信遠較審慎。歐盟去年推出其「全球門戶」（Global Gateway）計劃，涉及3000億歐元（約2.6萬億港元）的公共和私人基礎設施投資，為開發中國家提供一個替代中國「一帶一路」倡議的方案。不過，此後歐盟在這議題上動作較美國沉靜，特別是來自商界的質疑令歐盟對華態度難以跟美國一樣。

英國智庫皇家國際事務研究所研究員伯格森說：「任何跨大西洋針對中國的行動將會繼續面對與以往一樣的障礙，包括歐洲在華重大經濟利益和歐洲希望今減少依從美國。」他認為，最終令歐洲對中國採取夠強硬態度的情况，將會是中方加強與俄聯盟，變成歐洲的核心戰略優先處理問題。他補充，在俄軍侵烏下，預計東歐和中歐會特別希望確保歐美在對華事務上不會走得太遠。

（Politico）