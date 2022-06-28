G7推4.7萬億基建計劃抗「帶路」 拉攏發展中國家 中國斥搞地緣政治

G7峰會周日起在德國埃爾毛宮舉行。美國總統拜登向G7其他成員國提出「全球基建及投資伙伴關係」倡議並獲支持。計劃目標於2027年或之前投入總達6000億美元，供中、低收入國家開展資訊通訊科技、衛生醫療、適應氣候變化、性別平等四大範疇項目。目前已包括：在安哥拉投資20億美元發展太陽能項目；向塞內加爾的達喀爾巴斯德研究所提供330萬美元，援助開發可工業量產不同疫苗的設施；建設連接新加坡至法國的海底通訊電纜6億美元合約；為羅馬尼亞部署迷你核電站「小型模塊化反應堆」（SMR）撥款1400萬美元支援設計研究；投資3.2億美元於科特迪瓦建醫院；在東南亞投資4000萬美元促進地區的能源交易。

拜登：讓參與國看到民主政體好處

美國表示PGII將促進「負責任」的投資，旨在使有關社區受惠。拜登強調這「不是援助或慈善」，是對每個參與者俱有回報的投資，並使參與國「看到跟民主政體合作的具體好處」。

安哥拉、塞內加爾、科特迪瓦、羅馬尼亞均有份跟中國簽署「一帶一路」諒解備忘錄，但羅馬尼亞2020年撤銷中國廣核集團建設兩座核反應堆的協議。中國側重基建工程的「一帶一路」推行10年，金融數據公司Refinitiv資料顯示，迄2020年總約涉170國逾3000個項目。西方和一些專家批評中國將簽約國推入「債務陷阱」，北京多次反駁相關指控屬抹黑。

《環時》：挑釁中國都不會交好運

中國外交部發言人趙立堅昨表示，中國歡迎一切促進全球基礎設施建設的倡議，有關倡議不存在彼此取代的問題，但「反對打着基礎設施建設旗號，推進地緣政治算計，抹黑污衊『一帶一路』倡議的言行」。《環球時報》稱「挑釁中國都不會交好運」。

PGII被視為西方對中國「一帶一路」的替代方案，但美國知情官員向彭博社表示，比較兩者不切實際。他指拜登團隊認為，全球各國逐漸察覺「一帶一路」並不能帶來所期望成果的現實，就會接受美國為首的替代方案，例如新計劃可提供華為以外鋪設5G網絡的選擇。美國還將專注投資供應鏈安全的項目，使美國及盟友減低對中國的依賴。

涵蓋歐盟「全球門戶」計劃

拜登去年在G7峰會曾提出「重建世界更好未來」（B3W）方案，但上述官員表示，項目因欠伙伴財政支援而難以啟動。在新的PGII，美國將以政府和私人投資形式向新計劃挹注2000億美元（約1.56萬億港元），相當於總經費的三分之一。計劃同時涵蓋歐盟去年宣布的3000億歐元（約2.5萬億港元）「全球門戶」（Global Gateway）計劃、英國的「潔淨綠色倡議」，以及日本為加強亞洲國家聯繫而打算集資的650億美元（約5070億港元）計劃。

非牟利組織Global Citizen副主席羅德爾（Friederike Roder）認為G7承諾參與落後國家發展是「好開端」，「沒有發展中國家，世界經濟不會有持續復蘇」。

（彭博社/路透社/衛報）