猴痘暫不列PHEIC 世衛觀望21天發展

指數據存落差 譚德塞「深感擔憂」

世衛緊急委員會上周四（23日）就多國猴痘疫情舉行會議，前日發表報告向世衛總幹事譚德塞建議，指出儘管委員會內部存在不同意見，但最終一致認為在目前階段猴痘疫情不構成PHEIC，但如果未來21天內報告的病例數增速加快，疫情在國際間或國家內部嚴重擴散，或者發病率、死亡率和住院率增加等，世衛組織總幹事將重新召集該委員會作進一步評估。

譚德塞發表聲明，對猴痘疫情「深感擔憂」，指出資料中有關傳播和數據之間的落差仍有許多不明之處。目前全球PHEIC標籤僅適用於新冠疫情及正致力撲滅的小兒麻痺症疫情。

美逾200確診 加州佔51

根據世衛數據，過去6周已有近50個非猴痘流行國家和地區通報逾3200宗猴痘病例，包括一宗死亡個案。美國疾控中心（CDC）最新數字顯示，全美猴痘確診病例已超過200宗，加州佔51宗，是各州之中最多。《紐約郵報》前日報道，洛杉磯縣猴痘疫情大爆發，目前確診病例已攀升至22宗。衛生官員指出，最近的多數患者通常沒有出國，懷疑可能與當地有數名男同志最近參與大規模派對，並發生危險性行為有關。

（路透社/新華社/紐約郵報）