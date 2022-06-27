美團體憂網上足迹助查墮胎 多州出招保障健康數據私隱

因應最高法院上周五的宣判，已有13州即時啟動或預定在緩衝期後將墮胎列為刑事，預計未來數月間將增至26個共和黨控制的州份。另如得州等地有些法例鼓勵民眾舉報涉及墮胎人士。這使許多人擔心數據收集裝置，會被用來對付尋求墮胎者和幫助她們的人士，例如追蹤於網上檢索墮胎資料者；而短訊日誌、電郵、即時通訊、記錄月經周期的應用程式等。一些關注私隱、墮胎、公民權益的人士憂慮，規管科技公司收集和保留哪些資訊的聯邦法少之又少，執法人員可輕易為了檢控及定罪，取得相關者的位置、互聯網檢索、通訊紀錄等數據。

數碼權倡議組織「電子前線基金會」（EFF）建議科網公司讓用戶匿名登入，停用檢索紀錄，以及通過預設模式作端到端加密，並避免收集任何位置信息。

華盛頓州將頒令阻查跨州墮胎

部分支持墮胎權的地方政府亦紛出招。民主黨的華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）上周六（25日）表示，他將推動保障墮胎權寫入州憲法免卻日後共和黨當政之憂，本周將頒行政命令使警方不得協助得州、密蘇里、愛達荷等別州的反墮胎法調查，另要求議員立法加強私隱法，阻撓其他州調查州民有否到華盛頓州尋求墮胎。

預悉最高法院保守派大法官擬推翻「羅訴韋德案」裁決下，加州議會5月已着手一系列法案保障數據私隱，阻止出售可供外人通過多重檢核推斷出某人曾墮胎或擬墮胎的數據。其中一條防止保險公司與醫療供應者分享墮胎個案資訊的法案，已獲州眾院通過，本周預定由參院審議。聯邦參議員沃倫（Elizabeth Warren）等國會議員上周也提出法案，禁止數據經紀出售、轉移民眾的位置和健康數據。

美國最高法院外和多個城市連續3天有抗議推翻墮胎權的示威，相關決定亦已觸發第一宗訴訟——計劃生育協會猶他州分部上周六以該州憲法保障墮胎權為由入稟，爭取撤回墮胎禁令及臨時禁制。

（CNN/法新社/衛報）