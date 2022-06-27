G7阻俄賣金售貴油籌戰爭經費

峰會正式開始前，英國政府公布4個G7成員國會禁止進口新俄羅斯黃金。政府聲明說措施快將實施，適用於新開採或精煉黃金，此前已出口、來源地是俄羅斯的黃金則不受限。黃金是俄羅斯繼能源後第二大出口產品。英國政府指出，俄國去年黃金出口總值126億英鎊（約1213億港元），俄國富豪最近一直買金以減少西方制裁帶來的金融衝擊。約翰遜說，措施將直接打擊俄羅斯寡頭以及俄總統普京戰爭機器的核心。

商設俄油價上限 官員指需中印支持

西方制裁俄羅斯石油，但能源價格持續高企，加上中印等亞洲買家增加進口俄油，西方國家憂慮石油禁運反令俄賺得更多，「戰爭基金」不減反增。有德國官員指G7領袖討論制訂進口俄國石油價格上限，正朝着達成協議的方向前進，但有官員指出，措施要奏效，需要俄國石油的主要進口國如中國和印度的支持。

另外彭博社前日引述消息人士報道，在俄烏戰爭影響能源供應下，德國正推動G7成員國撤回今年底之前停止海外化石燃料項目融資的承諾，惟從環保角度，該建議被視為開倒車。報道指英國反對建議，意大利沒積極反對。

俄軍侵烏行動已踏入第5個月，約翰遜上周六（25日）呼籲其他G7領袖勿放棄烏克蘭。唐寧街的聲明表示，英國準備向烏國再提供4.29億英鎊（約41億港元）貸款擔保，又指出烏國憂慮缺乏新現金流入，到今秋會用盡現金。

（路透社/法新社/彭博社）

（俄軍侵烏）