普京白俄部署核威脅 叫陣G7北約 可載核彈「伊斯坎德爾-M」數月內就位

俄羅斯外交部引述普京會晤盧卡申科時表示：「我們將向白俄羅斯運送伊斯坎德爾-M（Iskander-M）戰術導彈系統，那可應用彈道導彈和巡航導彈，包括常規和核彈型號。」

普京：現階段不必「對稱回應」北約部署

「伊斯坎德爾」導彈是俄軍現役最先進的戰役戰術導彈。路透社指出，伊斯坎德爾-M系統的所載導彈射程可超過400公里，並可攜載核彈頭。白俄上月曾表示已向俄羅斯訂購伊斯坎德爾核導彈以及S-400反導彈系統。

盧卡申科在會上則對鄰國立陶宛與波蘭「侵略」、「對抗」、「令人厭惡」的政策表示關注，要求普京協助對北約在接近白俄邊境部署配備核武的軍機作「對稱回應」。普京表示現階段不必對北約作對稱回應，但莫斯科可在有需要時在俄羅斯境內的工廠協助白俄旗下的蘇-25戰機升級。

盧卡申科：立陶宛封俄飛地 形同「宣戰」

盧卡申科又於會後聲明稱，有愈來愈多資訊流傳立陶宛企圖中止俄羅斯經白俄連接俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的鐵路運輸，以孤立加里寧格勒，形容相關行為「無異於局部宣戰」和「不能接受」。他指白俄對立陶宛和波蘭尋求敵對政策感到「非常受壓」。立陶宛約兩周前宣布將禁止歐盟制裁所規定的貨品經當地運至加里寧格勒，俄方形容相關「封鎖」違反國際法，聲言將採取回應。立陶宛稱事件僅影響相關鐵路1%的運貨量，且不牽連載客運輸。波蘭為國家安全和防止難民湧入為由，本月中在接壤白俄邊境完成修建長140公里的圍牆，引起明斯克不滿。緊張局勢令外界憂慮戰爭有機會蔓延至烏克蘭境外。

白俄羅斯在2月底俄軍展開侵烏行動後不久，公投通過放棄無核地位，並讓俄軍永久進駐，令人憂慮莫斯科將藉機在白俄部署核武。雖然明斯克至今堅稱不會直接派兵參與俄軍行動，但烏軍上周六報稱北部切爾尼戈夫受來自白俄境內的導彈轟炸，暫未知是俄軍或白俄部隊所為。

基輔居民區受炮擊 拜登斥俄野蠻

俄軍周日加強轟炸烏克蘭。基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）表示，俄羅斯導彈擊中基輔市中心附近一棟住宅和幼兒園，造成1死5傷，傷者包括一名7歲女童。俄國防部說當天導彈擊中基輔一個導彈工廠，指烏方防空導彈導致附近民居受損。克利欽科指俄軍這次襲擊目的是「在北約峰會臨近時恐嚇烏克蘭人」。出席G7峰會的美國總統拜登以「野蠻行徑」來形容俄羅斯對基輔的最新轟炸。

北頓涅茨克失守 烏指「戰術重組」

烏東方面，北頓涅茨克市長斯特魯克（Oleksandr Striuk）上周六承認，該市已被俄軍全面佔領。親俄分離武裝分子前天則稱與俄軍已進入烏方在盧甘斯克州的最後據點利西昌斯克（Lysychansk），並與烏軍爆發巷戰。烏克蘭情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）則解釋，部隊撤出北頓涅茨克是為移至高地作「戰術重組」，繼續防禦。

（路透社/法新社/白俄羅斯通訊社/紐約時報/BBC）

（俄軍侵烏）