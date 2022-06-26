美英日澳紐提新倡議 爭太平洋影響力制華

這5國高官上周四至五在華盛頓開會，諮詢太平洋島國代表團負責人及法國和歐盟等伙伴後，宣布啟動「藍色太平洋伙伴」（PBP）的非正式機制。官方共同聲明強調，其願景背後的根據原則包括太平洋地區主義、主權、透明度、問責性以及「大部分由太平洋島國領導和指引」。

聲明列出機制三大目標：一、配合「太平洋島國論壇」（PIF）「2050年藍色太平洋洲戰略」，提升對區內國家的支援；二、以PIF為中心，進一步提升太平洋地區主義；三、擴大太平洋地區與全球的合作機會。聲明提到，5國未來會在氣候危機、交通聯繫、海洋保護和安全、衛生、經濟繁榮和教育等方面跟太平洋島國政府和PIF等機制加深合作。

《金融時報》前天引述華府官員指出，PBP機制旨在扭轉美國過去一段時期在太平洋地區的各方面存在不斷萎縮的走勢。新項目除了幫助太平洋島國應對氣候變化、非法捕魚等問題外，美方還會為這些國家提供更多新冠疫苗，並計劃將區內年輕領袖送到美國接受行政管理的教育。

華府官員認區內接觸擁安全元素

該官員承認，重煥活力的美國區內接觸「有無可否認的安全元素」，例如增派美國軍艦造訪，甚至會有「略較永久」的措施。中國跟所羅門群島簽署安全條約，惹來美國和澳洲警戒，並尋求重新加強對太平洋地區的關注。白宮國安會印太事務協調官坎貝爾上周四出席智庫活動時強調，主權是美方注視太平洋地區的核心，任何令主權受損或惹來疑慮的倡議都會惹來華府關注，但未點名提及中國。

中國外交部上月底曾強調，與太平洋島國發展友好合作關係是長期戰略方針，中方不尋求任何排他性的權利，不威脅第三方，同時反對他方干擾。

（美國白宮網站/金融時報/路透社/澎湃新聞）